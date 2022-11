Fredella: “Guenda Goria preoccupata per papà Amedeo”/ Ruta conferma: “Acquista compulsivamente quadri”

Guenda Goria preoccupata per suo padre Amedeo: le rivelazioni di Francesco Fredella e Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5

In un’intervista al settimanale Nuovo, Guenda Goria dichiara di essere preoccupata per suo padre Amedeo, al punto tale da pensare di interdirlo. Una battuta che nasce di fronte alle spese che il giornalista affronterebbe da tempo per acquistare quadri. Amedeo Goria è un grande appassionato d’arte, ma questo amore si sarebbe trasformato in un ‘acquisto compulsivo’ di quadri, come conferma in diretta a Pomeriggio 5 Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria critica Nikita Pelizon: "Incoerenza pazzesca in amore"/ "Un giorno è fidanzata, l'altro no"

È lei infatti a spiegare le dichiarazioni rilasciate dalla figlia Guenda sul padre: “Quella sul volerlo interdire è una frase uscita a Guenda in una situazione goliardica, dicendo ‘Papà per favore fai attenzione a quanto spendi!’ – ammette la giornalista, aggiungendo inoltre che – Ci sono alcuni galleristi che lo hanno avvicinato, lo stanno circuendo…”

Guenda Goria: "Non mangiavo più per non ingrassare"/ "Ebbi problemi con il cibo"

Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5: “Amedeo Goria? Dobbiamo aiutarlo”

Ad appoggiare le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta c’è poi anche Francesco Fredella. Il giornalista e speaker di Rtl 102.5 spiega la sua visione dei fatti: “Conosco bene Maria Teresa e conosco bene Guenda. Lei è innamorata di suo padre, quindi l’ha detto a mo di provocazione, per dirgli di stare attento anche perché la casa non è una galleria d’arte!” Annuendo alle parole di Fredella, la Ruta ha ribadito la sua preoccupazione per le spese di Amedeo, anche perché le terrebbe per sé, senza condividerle con la famiglia: “Lui è compulsivo in questo momento, lo ha detto lui stesso, e noi lo dobbiamo aiutare”, ha concluso quindi sull’argomento.

Guenda Goria choc: "Ho capito che stavo morendo"/ "Sentivo la vita andarsene..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Fredella (@francescofredella)













© RIPRODUZIONE RISERVATA