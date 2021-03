Fredella: “Guendalina Tavassi e Umberto? Solo una crisi”/ “Riavvicinamento possibile”

L’annuncio della separazione tra Guendalina Tavassi e il marito Umberto D’Aponte è stato un vero e proprio colpo di scena per tutti i fan della coppia. È stata proprio l’ex gieffina, su Instagram, ad annunciare la fine del suo matrimonio, durato sei anni, da cui sono nati due bambini. In tanti, però, si chiedono quali siano le motivazioni di questa rottura e se ci sia possibilità per un ritorno. A dare importanti aggiornamenti su questa vicenda è il giornalista Francesco Fredella. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Fredella ha rivelato di aver sentito telefonicamente la Tavassi dopo il suo annuncio, dando poi una speranza ai fan della coppia ancora scossi dall’annuncio della rottura.

Francesco Fredella: “Guendalina e Umberto? Lui ha fatto un bellissimo gesto d’amore…”

“Proprio oggi ho sentito Guendalina ed era abbastanza serena.” ha esordito Fredella, rispondendo alla domanda diretta di Barbara D’Urso. Il giornalista ha così spiegato: “Credo che abbiano soltanto attraversato una crisi come tantissime coppie e che il fatto che siano ancora insieme ‘separati in casa’ proprio per i loro due figli, questo possa essere il farmaco, l’elisir secondo me per un riavvicinamento.” D’altronde, il marito di Guendalina non è rimasto fermo in queste ore; Fredella ha infatti svelato che “Umberto, ammesso che abbia commesso degli errori, cosa che non sappiamo, ha fatto un video bellissimo in cui ha detto ‘Ti riconquisterò’. Un gesto d’amore bellissimo, quindi bravo Umberto. Di certo alla base c’è l’amore!”



