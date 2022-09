Fredella: “Meghan assente ai funerali della regina Elisabetta? Occasione persa”/ “Ha messo i suoi interessi…”

Meghan Markle assente ai funerali della regina Elisabetta II, Francesco Fredella: “Un’occasione persa”

Nella puntata di Pomeriggio 5 del 9 settembre, tutta dedicata al ricordo della Regina Elisabetta II, argomento di accesa discussione è l’assenza di Meghan Markle ai suoi funerali. La moglie del principe Harry non sarà presente tra i membri della famiglia reale e, come il giornalista Antonio Caprarica tiene a sottolineare, per una questione puramente tecnica: Meghan non fa più parte delle autorità di stato che sono i membri della famiglia reale impegnati al servizio dello stato.

Motivazione che secondo il noto giornalista Francesco Fredella non ne giustifica in pieno l’assenza. Ospite di Barbara D’Urso, lo speaker di RTL 102.5 dichiara: “Meghan non andrà perché non fa più parte della famiglia reale, certo però ha perso una grande occasione.” E continua: “Anche per lei non sono stati anni facili gli ultimi trascorsi anche insieme a Harry io al posto di Meghan sarei comunque andato, avrei dato un segnale ai tabloid, alla stampa internazionale su quanto sia importante esserci in un momento di difficoltà così duro che sta vivendo suo marito”.

Francesco Fredella e Roberto Alessi, stoccata a Meghan Markle: “Ha dato priorità ai suoi interessi e poi…”

Ad appoggiare la tesi di Fredella è anche il direttore di Novella2000 Roberto Alessi che in diretta su Canale 5 tuona: “Meghan dovrebbe e rimanere in ginocchio tre giorni sotto la pioggia per quello che ha fatto passare a quella famiglia che è allucinante! E non è finita perché tra 15 giorni dovrebbe uscire un libro firmato da Harry per il quale pare abbia già preso 22 milioni di dollari di acconto per quello che potrebbe essere.” E se Caprarica sottolinea che la Markle è oggi “un enorme problema protocollare e politico”, Fredella rincara la dose e conclude dichiarando: “È vero che c’è un protocollo, è vero che non fa più parte della famiglia però attenzione anche a ciò che ha fatto ha messo i soldi, gli interessi davanti all’amore nei confronti della famiglia!”

