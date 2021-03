Fredella punge Vera Gemma “Manca un po’ di strategia”/ “Per l’Isola è preziosa ma..”

Si parla di Isola dei Famosi a Pomeriggio 5, e di quanto accaduto nel corso dell’ultima diretta. Barbara D’Urso apre l’argomento Vera Gemma, ieri eliminata dal pubblico ma poi rimasta in gioco a Parasite Island. Un esito che ha spiazzato molti, visto quanto finora regalato dalla concorrente al pubblico in fatto di dinamiche. Cos’è mancato, dunque, a Vera Gemma? A rispondere a questa domanda è il giornalista Francesco Fredella proprio in diretta a Pomeriggio 5.

“Se Vera avesse un po’ di strategia metterebbe un po’ di pepe in più, anche perché in quest’Isola la strategia serve. – ha notato il giornalista, sottolineando comunque l’importanza di un personaggio come lei nel reality di Canale 5 – È realmente vera, è una Gemma e menomale che c’è perché per l’Isola è preziosa.”

Da Vera Gemma a Valentina Persia: l’augurio di Francesco Fredella a Pomeriggio 5

Francesco Fredella, d’altronde, non solo crede pienamente nelle potenzialità di Vera Gemma all’Isola dei Famosi, ma sostiene in modo deciso la storia d’amore con Jeda. “Della differenza d’età col suo fidanzato davvero non ci interessa nulla perché secondo me si amano. – ha ribadito il noto giornalista, d’altronde – La dichiarazione d’amore in diretta è stata la cosa più bella che ci poteva regalare questo reality secondo me, perché l’amore non ha età.”. Non solo Vera Gemma: anche Valentina Persia è una concorrente che può dare tanto al reality secondo Fredella. “In Tv manca la sua ironia, spero davvero possa tornare in Tv con un programma perché lei è fortissima.” si è infatti augurato.

