Fredella Vs Akash Kumar “Comportamento sbagliato all’Isola”/ “Non doveva dire…”

Akash Kumar continua ad essere uno dei concorrenti più discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ospitata in studio, nella diretta del 12 aprile, è stata seguita da una serie di storie su Instagram. In una di queste ha dichiarato di aver ‘asfaltato’ conduttrice e opinionisti. Una frase di cui si discute oggi a Pomeriggio 5 e che trova a replicare un agguerrito Francesco Fredella.

Akash Vs Zorzi: "L'Isola è più dura di 6 mesi al GF"/ "Non è la comfort zone!"

Il noto giornalista e conduttore radiofonico ha criticato l’atteggiamento di Akash, dichiarando: “Il suo errore è quello di aver detto, dopo la trasmissione, in una storia su Instagram, ‘Io li ho asfaltati’. Una trasmissione televisiva non è una gara. – ha tuonato Fredella, per poi notare che – Lui ha avuto modo anche di farsi conoscere dal pubblico non solo come modello ma anche come personaggio, quindi per quale motivo, dopo un confronto televisivo, devi dire ‘Li ho asfaltati’?”

AKASH KUMAR/ "Prima dell'Isola ho perso 18 chili, attacchi di panico e depressione"

Francesco Fredella critica Akash e punge Awed a Pomeriggio 5

Per Francesco Fredella “Che sia stato un flop o meno a non può interessare poco, è il comportamento suo che è stato totalmente sbagliato, Akash non avrebbe dovuto dire quella frase, è un termine bruttissimo!” Il modello, insomma, avrebbe commesso l’ennesimo passo falso, arrivato per giunta dopo aver chiesto scusa proprio in diretta all’Isola dei Famosi. Ma non è l’unico ad aver avuto un atteggiamento arrogante nella puntata di ieri: per Francesco Fredella anche Awed ha sbagliato ad accusare Brando Giorgi con le parole che hanno poi scatenato l’ira della figlia Camilla.

LEGGI ANCHE:

Akash Kumar giallo su colore occhi/ “Storia tirata fuori da Giacomo Urtis ma lui…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA