Fredella vs Brosio sul caso Piazzolla/ “Ma che dici? Cadi su una buccia di banana…”

Francesco Fredella noto giornalista di Rtl 102.5 e collaboratore con altre testate italiane, è stato in collegamento ieri sera con il programma di Canale 5, Pomeriggio 5. Si parla del caso Gina Lollobrigida, e a riguardo Enrico Bonaccorti, anch’essa collegata con il quinto canale, ha spiegato: “Sono addolorata per Gina, per una donna splendida e piena di vita, solare. Sono addolorata, lei è in una situazione difficile, è condizionata completamente tramite una certa tecnica da Piazzolla e da sua madre (parole da cui noi prendiamo le distanze, trattasi solo di sue dichiarazioni ndr), questo è quello che io sento e so, e mi dispiace tantissimo, è facile dire che lei a 90 anni può fare ciò che vuole con i suoi soldi”.

“Ma una donna che dice che non vuole vedere più nipote e figlio – ha continuato la Bonaccorti – c’è un condizionamento mentale che si chiama Pnl – ha aggiunto ancora la Bonaccorti – di cui il ragazzo è esperto. Io queste cose non le ho mai dette ma le ho lette. Non è il mio pensiero, come faccio ad avere questi pensieri”. Quindi Francesco Fredella è intervenuto: “Non è detto da nessuno che Piazzolla riesca a condizionare Gina, io con Gina ci parlo spesso”. Di nuovo la Bonaccorti: “Sè uno è esperto di Pnl può condizionare una mente senza che tu te ne accorga”.

FRANCESCO FREDELLA E IL CASO LOLLOBRIGIDA: LE SUE PAROLE IN DIRETTA A POMERIGGIO 5

Quindi Francesco Fredella ha replicato: “Enrica scusami i magistrati non hanno appurato tutto questo, quindi ovviamente è una tua supposizione, non c’è ancora un giudizio. Piazzolla è solo imputato e imputato non significa essere colpevoli, non è indagato non significa essere colpevoli, ci sono tre giudizi”.

Dallo studio Brosio replica: “E’ peggio che essere indagati” e Fredella ha ribattuto: “Brosio ti ricordo che ci sono tre casi di giudizio, sei un giornalista, fino alla Cassazione c’è la presunzione di innocenza, essere imputato non significa essere colpevoli, tu hai detto una cosa diffamatoria, cadi su una buccia di banana. Gina Lollobridiga dice di essere lucida nelle interviste perchè dite che è condizionata?”.

