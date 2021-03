Fredella Vs Daniela Martani: “Deve chiedere scusa”/ “Dette cose pazzesche sul Covid”

Scoppia la polemica su Daniela Martani, partita ancor prima dell’inizio della sua avventura all’Isola dei Famosi. Su Canale 5, a Pomeriggio 5, si parla di come, nonostante le sue dichiarazioni no-vax e contro l’uso delle mascherine, alla fine abbia deciso di sottoporsi lei stessa ai vaccini necessari per partecipare al reality. In studio. Giovanni Ciacci si dice sbigottito da questo comportamento e ricorda come in passato abbia più volte litigato con la Martani per le sue dichiarazioni sul Covid: “Le litigate che ci ho fatto io su questa poltrona? Lei diceva che non esisteva il Covid e diceva di non usare la mascherina, ma stiamo scherzando?” A dirsi pienamente d’accordo con lui è il giornalista Francesco Fredella, secondo cui la Martani dovrebbe utilizzare lo spazio avuto all’Isola in primis per chiedere scusa.

Daniela Martani/ Coronavirus e vaccini la nuova Alda D'Eusanio per Isola dei famosi 2021?

Francesco Fredella, appello a Daniela Martani: “All’Isola deve chiedere scusa!”

“La Martani, forse per avere un po’ le telecamere puntate su di se, ha detto cose pazzesche!” ha tuonato Francesco Fredella a Pomeriggio 5. Il giornalista ha poi giustamente ricordato il dramma della pandemia: “Per il Covid sono morte migliaia di persone, tante sono in terapia intensiva. La mascherina dobbiamo usarla sempre, è un dispositivo necessario!” Fredella, dunque, spera ora nelle scuse della Martani: “Mi auguro che lei in televisione chieda scusa per quello che ha detto ed effettivamente capisca che la mascherina va usata!”

