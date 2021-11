Fredella Vs Francesca Della Valle/ “A cosa serve il matrimonio con Lando Buzzanca?”

Le condizioni di salute di Lando Buzzanca e le problematiche avanzate dalla sua compagna Francesca Della Valle sono al centro di un acceso dibattito nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Ricordiamo che l’attore 86enne è in una struttura per la riabilitazione e che la compagna lamenta non solo il fatto di poterlo vedere solo una volta a settimana, ma anche che sia stato bloccato il loro matrimonio.

“Noi siamo fidanzati da 5 anni e mezzo. Io vedo Lando solo una volta a settimana per ordine dell’amministratore di sostegno.”, ricorda la Della Valle, che incontra in studio le repliche per nulla concordi di molti ospiti. Tra loro anche il giornalista Francesco Fredella, che ‘incastra’ la collega, chiedendole quale priorità abbia il matrimonio oggi, viste le condizioni di salute di Lando e il grande amore che comunque, come le stessa ha ammesso, continua a legarli.

Francesco Fredella ‘incastra’ Francesca Della Valle: “A cosa servono le nozze con Lando Buzzanca?”

“C’è un amministratore che non viola alcun diritto, anzi decide cosa bisogna fare del patrimonio di questa persona. A che cosa serve il matrimonio?”, chiede Fredella a Francesca Della Valle in diretta a Pomeriggio 5. “È un desiderio di Lando dal 2019 sposarmi. – spiega lei – Il primo obiettivo dell’amministratore di sostegno è stato isolarci, entrare nella nostra storia d’amore.” continua. Spiega ulteriormente la sua versione dei fatti, dichiarando: “Il matrimonio è stato bloccato per un atto di urgenza da parte dell’amministratore di sostegno che dovrebbe in realtà gestire il patrimonio e la salute di Lando. La procura però ha stabilito che l’iter burocratico è corretto.” Francesca, d’altronde, è convinta che “Si sta facendo leva su un pregiudizio, in questo caso la differenza d’età.”, conclude. Fredella, così come gli altri ospiti, però non appare affatto d’accordo con lei.

