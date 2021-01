Fredella: “Zorzi rimarrà al GF e potrebbe vincere”/ “L’ex Kevin? Voleva popolarità”

Si parla di Grande Fratello Vip nel corso dell’appuntamento di Pomeriggio 5 di oggi 26 gennaio 2021. Al centro i colpi di scena della nuova diretta, con particolare attenzione a Tommaso Zorzi e alla reazione avuta dopo aver scoperto che il programma finisce non a febbraio, bensì a marzo. L’influencer, dopo la puntata, ha ammesso che il pensiero di abbandonare prima il programma c’è ed è sempre più determinante, eppure c’è chi è convinto che Zorzi non solo rimarrà nella Casa, ma anche fino alla fine, perché potrebbe essere il vincitore assoluto. Francesco Fredella, ospite di Barbara D’Urso, ha infatti annunciato: “Zorzi resterà nella casa e potrebbe secondo me anche vincere.” Il giornalista, d’altronde, sottolinea che è stato determinante in questo senso l’incontro con Francesco Oppini.

Francesco Fredella su Tommaso Zorzi: “L’ex voleva un po’ di popolarità”

“Francesco Oppini ha dimostrato di essere un amico e amore e amicizia sono la stessa cosa. Il suo intervento è stato determinante!” ha ammesso Fredella. Ma non è tutto: il noto giornalista ha detto la sua anche in merito alle rivelazioni fatte da Kevin, il ragazzo che a Live non è la D’Urso ha dichiarato di essere stato l’ultimo flirt di Tommaso Zorzi. Il ragazzo ha suscitato le perplessità di molti in studio, “Perché dirlo ora? Soprattutto se dici che non ti interessa più lui?” si è infatti domandato qualche ospite a Pomeriggio 5. A rispondere è stato proprio Fredella: “Cercava un po’ di popolarità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA