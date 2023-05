Frederic Lundqvist, fidanzato Chiara Francini/ “Con lui mi sento sempre principessa”

Frederic Lundqvist, chi è il compagno di Chiara Francini

Frederic Tommy Lundqvist è il fidanzato di Chiara Francini, attrice di “Addio al nubilato” e di “Purché finisca bene”. I due sono legati da quasi 18 anni. Frederic Lundqvist, 46 anni, è spesso confuso con un ex calciatore omonimo, difensore centrale dello Sundsvall. Il fidanzato della Francini, invece, ha un’impresa di servizi per la sicurezza, la AB Basic&Safety, partner della Marina svedese e della Agenzia governativa di Trasporti svedese. La coppia si divide tra Lulea, in Svezia.

“È un uomo ironico, ma anche silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. Ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. Tutti i giorni mi sento una principessa”, ha detto Chiara Francini in un’intervista a Vanity Fair. Nonostante la lunga relazione, non si sono mai sposati: “Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… Però io mi sento principessa tutti i giorni”, ha detto l’attrice a Serena Bortone su Rai 1.

Frederic Lundqvist e Chiara Francini

Chiara Francini e Frederic Lundqvist, insieme dal 2005, hanno sempre tenuto lontano dai riflettori la loro storia d’amore. Nel suo libro “Un anno felice”, l’attrice toscana fa vari riferimenti alla sua vita, ma anche alla Svezia e al fidanzato Frederick Lundqvist. “All’inizio gli dissi di andare in lavanderia. Lui disse di averla trovata chiusa e di aver fallito. Che esagerazione! La differenza maggiore tra Italia e Svezia è il rumore, che ha a che fare con la vita. La Svezia mi fa pensare al silenzio, qualcosa di penombra”, ha raccontato l’attrice a Caterina Balivo in una puntata di “Vieni da me”. Frederic Lundqvist è un grande appassionato di sci: “Noi ragazze di Campi non sappiamo nemmeno come sia fatta, la neve… quando mi ha vista arrivare sulle piste vestita con un giubbottino di velo di Dolce e Gabbana. Mi ha detto: Chiara, sei imbarazzante, non mi stare nemmeno vicino, non scieremo mai insieme. Nessuno mi aveva spiegato che sulla neve ci si veste pesanti”, ha scherzato l’attrice sul Corriere della Sera.

