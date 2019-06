FREDERIC MASSARA/ Chi è il ds allievo di Walter Sabatini che Maldini vuole al Milan

Frederic Massara: è questo il nome individuato da Paolo Maldini per occupare il ruolo di direttore sportivo dopo aver incassato il no di Igli Tare, che ha deciso di restare alla Lazio. Ma chi è il maggiore indiziato a ricoprire una delle caselle più importanti nel nuovo organigramma dirigenziale rossonero? Carriera da calciatore discreto, Massara ha dalla sua un passato comune alla Fidelis Andria insieme a Marco Giampaolo, nuovo allenatore “in pectore” del Milan. Proprio il rapporto d’amicizia consolidato con il tecnico che con ogni probabilità siederà sulla panchina rossonera è uno dei motivi che hanno portato Maldini a considerare la sua candidatura. Per Giampaolo, infatti, contare in dirigenza su un uomo che conosce e condivide la sua idea di calcio potrebbe rivelarsi un valore aggiunto non da poco.

FREDERIC MASSARA NUOVO DS DEL MILAN?

Ma amicizia con Giampaolo a parte, Massara – che ha da poco risolto il suo contatto con la Roma – si è fatto conoscere in questi anni come uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. La sua conoscenza del calcio giovanile è vastissima, il suo mentore è un certo Walter Sabatini, il dirigente cui è legata gran parte della sua carriera dirigenziale. La coppia Sabatini-Massara è stata in grado di regalare a Palermo talenti come Abel Hernandez, Josip Ilicic e Javier Pastore. L’abilità dirigenziale del tandem ha visto però il suo apice nell’esperienza nella Capitale: sotto la loro gestione sono infatti approdati a Roma giocatori come Lamela, Pjanic, Strootman, Marquinhos, Benatia e Manolas, giocatori che – ad eccezione del greco – hanno regalato oltre che prestazioni importanti anche ottime plusvalenze. Nel curriculum di Massara rientra anche qualche flop: Stekelenburg, Dodò e Nico Lopez per fare qualche nome. Ma sono certo più i colpi azzeccati che quelli sbagliati: è lui l’uomo giusto per far ripartire il Milan insieme a Maldini e Boban?

