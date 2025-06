FREDERIC MASSARA NUOVO DS JUVENTUS: ORMAI CI SIAMO

Sembrerebbe quasi fatta per Frederic Massara nuovo DS Juventus: le notizie filtrate nelle ultime ore lasciano intendere che a breve possa anche arrivare un comunicato ufficiale, e dunque la società bianconera avrebbe inserito anche l’ultimo tassello, o quasi, per ripartire di slancio. Le tappe del processo sono state anche brevi nelle tempistiche: a metà marzo la Juventus ha esonerato Thiago Motta e iniziato a porre le basi per il futuro a breve termine. Prima l’arrivo di Damien Comolli come Direttore Generale, l’addio a Cristiano Giuntoli dopo soli due anni (a quel punto quasi inevitabile, avendo sconfessato la sua scelta dell’allenatore) e la “promozione” di Giorgio Chiellini a un ruolo di maggiore spicco.

Calciomercato Juventus News/ Tra gli attaccanti spunta un giovane da rilanciare!

Quello che i tifosi chiedevano, una bandiera sul campo presente – in maniera concreta – in società. Da qui si è passati all’allenatore: non è ancora del tutto certificato, ma ormai i bianconeri viaggiano a vele spiegate verso la conferma di Igor Tudor anche dopo il Mondiale per Club, avendolo individuato come figura giusta, soprattutto sul piano dell’attaccamento alla causa ma anche della pronta risposta in un momento abbastanza complesso. Naturalmente era necessario trovare il Direttore Sportivo: sul banco c’erano vari nomi e ci sono ancora (anche Hasan Salihamidzic, altro ex Juventus che poi ha lavorato nel Bayern Monaco) ma dal mazzo sembra essere uscito quello di Massara, che dunque si appresterebbe a iniziare un nuovo lavoro in Serie A.

Calciomercato Juventus News/ Ufficiale il riscatto di Kalulu, David in vantaggio su Osimhen (5 giugno 2025)

NUOVO DS JUVENTUS: IL PROFILO DI MASSARA

Di fatto Frederica Massara, nuovo DS Juventus in attesa di ufficialità, conosce parecchio bene il calcio di casa nostra: ci ha giocato, soprattutto a Pescara dove è stato allenato da Giovanni Galeone e ha conquistato la promozione in Serie A insieme a Massimiliano Allegri, ci ha allenato (come vice, e brevemente) e poi ci ha lavorato per anni. come dirigente. Ne ha conosciuto insomma tutti gli aspetti; in particolare di Massara si ricordano le esperienze alla Roma, dove è stato anche segretario generale ma soprattutto DS, in sostituzione di Walter Sabatini ma durando meno di un anno, e al Milan dove è riuscito a farsi un nome che andasse oltre la conoscenza dei soli addetti ai lavori.

Calciomercato Juventus News/ Antony, primi contatti con l'entourage. David, pista ancora viva (4 giugno 2025)

In rossonero Massara è stato tra gli artefici dello scudetto: il suo nome è ancora invocato dai tifosi insieme a quello di Paolo Maldini, perché quella che appariva come una gestione oculata, e che stava portando il Milan a tornare competitivo (al tricolore si è aggiunta una semifinale in Champions League), è stata improvvisamente bloccata dall’allontanamento della coppia di cui sopra.

L’anno scorso Massara si è trasferito in Francia, al Rennes; qui probabilmente ha avuto modo di conoscere meglio Comolli (che era presidente del Tolosa) e così, almeno come ipotesi, si è formata l’idea di portarlo alla Juventus nelle vesti di Direttore Sportivo. Una volta nominato, Massara potrà ufficialmente mettere mano al calciomercato bianconero: i temi sul tavolo saranno tanti, le capacità per svolgerli nel migliore dei modi non mancano…