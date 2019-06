Frederic Massara nuovo ds Milan: ufficiale/ Maldini: “Sarà un valore aggiunto”

Frederic Massara al Milan, è arrivata l’ufficialità: dopo aver dato l’addio alla Roma, il torinese sarà il nuovo direttore sportivo del Diavolo. Ecco il comunicato diramato dal club rossonero pochi minuti fa: «AC Milan comunica che affiderà, a partire dal 1° luglio p.v., il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Frederic Massara, il quale riporterà direttamente al Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica del Club, Paolo Maldini». Una nuova avventura per il diesse, tornato alla Roma nel giugno 2018 nella veste di Coordinatore dell’Area Tecnica dopo l’avventura in Cina allo Jiangsu Suning al fianco di Walter Sabatini. Sarà lui l’uomo mercato del club di proprietà Elliott, che completa così l’organigramma dopo l’arrivo di Marco Giampaolo dalla Sampdoria come nuovo allenatore.

FREDERIC MASSARA AL MILAN, LE PAROLE DI MALDINI

Queste, riportate dal sito ufficiale del Milan, le parole del Direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica Paolo Maldini: «Siamo molto felici di accogliere Frederic nel nostro team di lavoro. Grazie alla sua preparazione, serietà e professionalità sarà un valore aggiunto per il Milan e sarà funzionale alle strategie da intraprendere nel nostro percorso di crescita». E Massara è già al lavoro per individuare i profili utili al rafforzamento della squadra che sarà allenata da Marco Giampaolo, che il torinese ritrova dopo 23 anni dall’esperienza comune alla Fidelis Andria: Massara giocava in attacco per il secondo anno di fila mentre Giampaolo, di mestiere centrocampista, era lì da poco, via Siracusa, e sarebbe ripartito l’anno successivo per giocare col Gualdo.





