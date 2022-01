Frederick Lundqvist compagno Chiara Francini/ “Mi rende libera e sicura di me con…”

Una puntata al femminile per un film quasi interamente in rosa: nell’odierno appuntamento pomeridiano con “Domenica In” si parlerà non solo del prossimo Festival di Sanremo oramai alle porte ma anche di cinema con l’uscita di “Tre sorelle”, ultima fatica cinematografica di Enrico Vanzina. E nel salotto del talk show di punta di Rai 1 sono di scena le protagoniste della pellicola, ovvero Chiara Francini assieme a Serena Autieri, Rocio Munoz Morales e Giulia Bevilacqua: scopriamo di più sulla 42enne attrice toscana originaria di Firenze e sulla sua vita sentimentale che la vede attualmente impegnata con Frederick Lundqvist.

PIERPAOLO PRETELLI NON C’È A DOMENICA IN “HO PRESO IL COVID”/ Venier “ho avuto paura”

Ma chi è Frederick Lundqvist e cosa sappiamo di quest’affascinante uomo svedese che ha fatto breccia nel cuore dell’attrice e conduttrice tv? Titolare di una impresa di servizi di sicurezza e anche ex calciatore, è in realtà da tanti anni al fianco della sua Chiara ma, sia grazie alla volontà della diretta interessata di non attirare troppi riflettori sulla loro love story e sia per via della riservatezza dello stesso Frederick, non conosciamo molti dettagli su di lui: a parte ovviamente quanto svelato dalla Francini nel corso di alcune interviste concesse e grazie alle quali sappiamo che Lundqvist sta assieme a Chiara oramai dal lontano 2005. Durante una chiacchierata con Candida Morvillo del “Corriere della Sera”, l’attrice fiorentina aveva rivelato alcuni aspetti del suo compagno, parlandone come una persona schiva ma dotata di una intelligenza rara.

Domenica In/ Sileri “pensavamo fosse finita: vaccino da solo non può risolvere tutto”

CHI E’ FREDERICK LINDQVIST, COMPAGNO DI CHIARA FRANCINI? “NON LO SPOSO PERCHE’…”

A proposito della loro relazione, su cui come detto i diretti interessati restano molto abbottonati, conosciamo anche diversi tratti distintivi del carattere di Lundqvist che ama fare la spola tra Italia e Svezia, notando le grandi differenze tra i due Paesi. E le nozze? Nemmeno a parlarne come ha detto la stessa Francini che, scherzando, ha ammesso di non volere “estranei in casa”: niente fiori d’arancio, almeno per ora, ma un rapporto pare molto solido e aperto dato che secondo l’attrice gli uomini svedesi e il suo Frederick avrebbero un’idea molto moderna per quanto concerne la libertà e l’emancipazione della donna. “Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni” aveva raccontato una volta Chiara alludendo ai motivi per cui, come il grande Alberto Sordi, non vorrebbe salire all’altare.

Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ "In lui ho trovato un complice e anche..."

“Frederick è un uomo molto ironico, silenzio e riservatissimo, ma anche molto attento” aveva detto nel corso di una intervista concessa al magazine “Vanity Fair”, spiegando che uno dei motivi per cui sta bene con lui è che di fatto è la persona che l’ha resa non solo libera ma anche sicura di se stessa “e poi ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”. E la ritrosia dell’uomo a comparire assieme a lei negli eventi pubblici o mondani a cui è invitata? “Ci tiene a lasciarmi la scena: all’inizio non mi accompagnava perché diceva ‘Sennò non ti si avvicina nessuno’, mentre ora non viene perché pensa ‘Tanto i migliori dopo dieci minuti se ne sono già andati’…” ha scherzato la Francini parlando dell’uomo che da anni la sostiene in tutto ciò che fa e che, agli inizi, l’ha supportata anche finanziariamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA