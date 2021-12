Frederick Lundqvist, fidanzato Chiara Francini/ “Ci tiene a lasciarmi la scena”

Frederick Lundqvist insieme a Chiara Francini dal 2005

Chiara Francini è fidanzata Frederick Lundqvist, svedese e titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. I due, insieme dal 2005, hanno sempre tenuto lontano dai riflettori la loro storia d’amore, anche se l’attrice toscana ha parlato del compagno in diverse interviste rilasciate in questi anni. “Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”, ha dichiarato l’attrice a Vanity Fair. Nel libro “Un anno felice” di Chiara Francini ci sono vari riferimenti alla sua vita, ma anche alla Svezia e al fidanzato Frederick Lundqvist. “All’inizio gli dissi di andare in lavanderia. Lui disse di averla trovata chiusa e di aver fallito. Che esagerazione! La differenza maggiore tra Italia e Svezia è il rumore, che ha a che fare con la vita. La Svezia mi fa pensare al silenzio, qualcosa di penombra”, ha raccontato l’attrice a Caterina Balivo in una puntata di “Vieni da me”.

Rispondendo alle domande di Candida Morvillo per il Corriere della Sera nel 2016, Chiara Francini ha descritto così il fidanzato Frederick Lundqvist: “È schivo. E ci tiene a lasciarmi la scena. Ha un’intelligenza rara”. L’attrice ha spiegato perché l’attore non si vede spesso al suo fianco anche negli eventi ufficiale: “All’inizio, non mi accompagnava agli eventi, dicendo “non vengo, se no, non ti avvicina nessuno”. Oggi, non viene perché dice che “tanto, i migliori, dopo dieci minuti se ne sono già andati”…”. La Francini ha espresso anche un grande gratitudine per il compagno che l’ha lasciata libera di esprimermi: “Se sono arrivata da qualche parte, lo devo a lui. Ha sempre detto “non potrei stare con una donna priva di ambizione”. E, per un uomo, è più facile compatire una donna nelle sconfitte che condividerne i successi. Lui, invece, mi ha sempre sostenuta e aiutata. All’inizio, anche finanziariamente”. Secondo l’attrice gli uomini svedesi hanno una maggiore consapevolezza della libertà della donna rispetto a quelli italiani.

