Fredy Guarin, rissa coi genitori/ Dramma sfiorato per l’ex interista in Colombia

Dramma familiare sfiorato per l’ex centrocampista dell’Inter Fredy Guarin, che continua. a giocare in patria, con la formazione colombiana dei Millonarios, è che si è ritrovato ad essere protagonista di una violenta rissa in famiglia che gli è costata l’arresto da parte delle autorità locali. E’ stato diffuso un video di Guarin, fermato dalle forze dell’ordine a Medellin mentre era immerso in un violento alterco con i genitori. Il responsabile delle forze dell’ordine della città di Medellin Jorge Luis Vargas ha chiarito la situazione parlando in una conferenza stampa.

“Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all’interno di una casa dove il ragazzo è stato protagonista di una lite contro i suoi genitori. Hanno agito in modo molto professionale, i genitori hanno chiesto assistenza in modo che questa persona fosse condotta come previsto dalla legge. È un dato di fatto che vogliamo invitare i colombiani al rispetto e all’uso moderato di sostanze che possono generare dipendenza“.

GUARIN DENUNCIATO DAI FAMILIARI?

Dunque secondo la polizia colombiana Guarin era in preda all’alcol e probabilmente ad altre sostanze quando si è ritrovato in una violenta lite co i suoi stessi parenti. Vargas ha spiegato come ora le autorità locali stiano decidendo cosa fare: “Siamo legalmente in attesa delle azioni che la famiglia può intraprendere e stiamo già agendo a norma del codice nazionale di sicurezza e convivenza in termini di misure plausibili perché è necessaria una denuncia. Stiamo lavorando su questo, mettendoci in contatto con l’accusa e i medici per avere una diagnosi“. La situazione di Guarin sarebbe anche aggravata dal fatto che durante l’alterco l’ex mediano interista avrebbe messo le mani addosso ad un poliziotto, dunque mostrando atteggiamenti aggressivi e minacciosi anche nei confronti delle forze dell’ordine. Guarin ha comunque già deciso di lasciare la Colombia e i Millonaros anche per un altro episodio dei giorni scorsi, che non è stato però documentato, in cui il calciatore ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione in strada.

