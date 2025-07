Free Willy 2 è un film d'avventura per tutta la famiglia sequel del primo successo, per la regia di Dwight H. Little. Protagonitsa è Jason James Richter

Venerdì 18 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film d’avventura dal titolo Free Willy 2. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 1995, sequel di Free Willy, un amico da salvare e diretto in questa occasione da Dwight H. Little, noto anche per avere girato diverse serie tv di successo, come Prison Break, Bones e X-Files. Le musiche hanno la firma del compositore di origini greche Basil Poledouris, che aveva già preso parte al primo capitolo di questa serie.

Nei panni del giovane e coraggioso Jesse ritroviamo l’attore Jason James Richter, artista che lavorerà nuovamente con Little in Tekken (2009). Nel cast anche Francis Capra, August Schellenberg, Mary Kate Schellhardt, Michael Madsen e Jayne Atkinson, mentre l’orca Willy è di nuovo interpretato da Keiko.

La trama del film Free Willy: questa volta è l’orca a salvare il suo amico umano

Free Willy 2 racconta la nuova avventura di Jesse, il ragazzo che aveva liberato l’orca Willy nel primo film. Due anni dopo, Jesse vive con la sua famiglia adottiva e scopre, dopo la morte della sua mamma biologica, di avere un fratellastro di nome Elvis. I due partono insieme per una vacanza alle Isole San Juan, dove Jesse ritrova Willy e si innamora di Nadine, la figlioccia del suo amico Randolph.

Durante il soggiorno, una petroliera si incaglia e provoca una grave fuoriuscita di petrolio, minacciando Willy e la sua famiglia, composta da Luna e Littlespot. Luna si ammala dopo aver nuotato nel petrolio e Jesse, con l’aiuto degli adulti, riesce a salvarla usando un rimedio tradizionale. La compagnia petrolifera si dice intenzionata a catturare le orche per riportarle in cattività, ma in realtà il protagonista scopre ben presto che il vero piano è venderle.

Con l’aiuto di Elvis, Nadine e Willy, Jesse organizza una fuga coraggiosa ed estremamente rischiosa per salvare le orche. Dopo una serie di disavventure, tra cui un’esplosione e un salvataggio in elicottero, è proprio Willy a salvare Jesse da un naufragio, dimostrando ancora una volta il loro legame profondo. Riusciranno a mettersi in salvo? E cosa ne sarà del rapporto tra Jesse e Elvis?

