Free Willy – La grande fuga/ Su Italia 1 il film con Bindi Irwin (oggi, 13 ottobre)

Il film Free Willy – La grande fuga sarà trasmesso su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre 2019, a partire dalle ore 15:45. Si tratta di un film che è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2010 con la regia di Will Geiger mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Warner Premiere. Il montaggio è stato realizzato da Sabrina Piscopo con il ruolo di direttore della fotografia che è stato affidato invece ha Robert Malpage. Nel cast sono presenti tantissimi attori di una certa visibilità internazionale come Bindi Irwin, Beau Bridges, Matthew Dylan Robert e Darron Meyer.

Free Willy – La grande fuga, la trama del film

Kirra è una giovane e dolce bambina che purtroppo deve fare i conti con una terribile malattia che ha colpito il proprio padre. Una malattia che richiede un lungo percorso terapeutico che prevede una certa permanenza all’interno di un ospedale per cui la bambina sarà costretta a lasciare la propria cittadina per andare a vivere dal nonno che si trova in Sudafrica dove gestisce da tantissimi anni e un parco acquatico. Un giorno per via di una terribile tempesta che colpisce la costa sudafricana un bellissimo esemplare di orca si ritrova intrappolata all’interno del parco acquatico. Mentre la bambina instaura immediatamente un bellissimo rapporto con l’orca, suo nonno vede la possibilità di sfruttare l’evento per un proprio tornaconto personale in termini economici. In particolare mentre il nonno vorrebbe far diventare l’orca la principale attrazione del proprio parco oppure venderlo a un concorrente, la bambina vorrebbe curarlo e soprattutto aiutarlo a ritrovare la libertà all’interno dello sconfinato oceano. La dolce bambina saprà farsi valere in quella che sarà una vera e propria battaglia conflittuale con alcuni personaggi che vorrebbero sfruttare l’evento per un proprio tornaconto personale e soprattutto ci sarà ma occuparsi del nonno per nulla disposto a rivedere le proprie mire

