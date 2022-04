Free Willy la grande fuga/ Su Italia 1 il film della fortunata saga col delfino

Free Willy la grande fuga, film di Italia 1 diretto da Will Geiger

Quarto film della fortunatissima saga per ragazzi Free Willy, La Grande Fuga apparirà sugli schermi degli spettatori domenica 24 aprile, nel pomeriggio di Italia 1 (esattamente alle 16.15). La Grande Fuga (titolo italiano di Free Willy: Escape from Pirate’s Cove) è uscito nelle sale statunitensi nel 2010 e ha un cast tutto nuovo rispetto alle prime tre pellicole, che avevano invece una storia e dei personaggi in comune.

Piccola peste/ Su Italia 1 il film con John Ritter

La regia di questo film d’avventura è stata affidata a Will Geiger (che ha curato anche la sceneggiatura), con soggetto di Cindy McCreery; la colonna sonora e le musiche sono state invece curate da Enis Rotthoff. Per quanto riguarda il cast, pochi sono i volti noti, complice anche la giovane età degli attori, ma alcuni nomi sono: Bindi Irwin nei panni della protagonista Kirra Cooper; Beau Bridges come Gus Grisby; Bongolethu Mbutuma a interpretare Mansa; Siyabulela Ramba nel ruolo di Sifiso; Stephen Jennings nei panni di Rolf V.D. Woods; Matthew Dylan Roberts inteprete di Blikkie; Hiema Jaffa come Jayce; Kevin Otto nel ruolo di Sam Cooper e Louw Venter nei panni di Diff.

Non mandarmi fiori!/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Doris Day

Free Willy la grande fuga, la trama: un ricovero e…

Leggiamo la trama di Free Willy la grande fuga. Kirra vive in Australia con il padre vedovo, che purtroppo deve subire un ricovero ed è costretto a mandare la figlia in Sudafrica da nonno Gus, gestore di un parco divertimenti a Città del Capo.

Qui nascerà un’amicizia non solo tra la protagonista e Sififo, ‘aiutante’ di Gus, ma anche tra lei e un cucciolo di Orca, che lei chiama Willy. Gus vorrebbe sfruttare l’orca come attrazione per il suo parco, ma Kirra si oppone vivamente, volendo liberare Willy. In questa situazione, alcuni biologi vengono a scoprire dell’incapacità di Willy di usare il sonar, che le servirebbe non solo ad orientarsi, ma anche a cacciare.

Lo sperone nudo/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Janet Leigh

Kirra prova ad aiutare la sua amica orca, ma le spese per mantenere l’animale sono esose, e Gus è costretto a venderla a Rolf Wood, proprietario di un altro parco e quindi suo concorrente. Fortunatamente, il giorno stesso del ‘passaggio di consegne’, Kirra e Mansa (altro aiutante di Gus) riescono a trovare il branco di Willy e il burbero nonno mantiene la promessa fatta in precedenza alla nipote: liberare l’orca in mare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA