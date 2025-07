Free Willy, un amico da salvare, film su Rete 4 diretto da Simon Wincer

Venerdì 11 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film d’avventura dal titolo Free Willy, un amico da salvare. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 1993 da Warner Bros. Family Entertainment e diretto da Simon Wincer, noto anche per avere girato Crocodile Dundee 3 (2001). La colonna sonora, invece, è composta da Basil Poledouris, che con Wincer aveva già lavorato in Carabina Quigley (1990) e Harley Davidson & Marlboro Man (1991).

Helena Prestes criticata dai fan: il siparietto con Javier Martinez fa discutere/ Cos'è successo

Il giovane protagonista è interpretato da Jason James Richter, conosciuto dal pubblico anche per il personaggio di Bastian nel film La storia infinita 3. Nel cast anche: Lori Petty, August Schellenberg, Michael Madsen, Jayne Atkinson, Michael Ironside e Richard Riehle.

La trama del film Free Willy, un amico da salvare: l’amicizia tra un’orca e un bambino

Free Willy, Un amico da salvare racconta l’incredibile storia del profondo legame che lega un’orca di nome Willy al giovane Jesse. Willy è stato catturato quando era solo un cucciolo per diventare una delle principali attrazioni di una struttura acquatica e, proprio per questo motivo, nel tempo è diventato particolarmente aggressivo e rifiuta qualunque tipo di contatto.

Kate tradita senza pietà: "L'ha lasciata". Dramma a Palazzo

Jesse, invece, è un ragazzino di 12 anni che, a causa dei suoi comportamenti sempre fuori dalle regole, viene obbligato a portare a termine alcune ore di volontariato nel parco. È così che i due si conoscono e nasce immediatamente una grande intesa: è proprio Jesse che insegna al suo nuovo amico dei trucchi che neanche la sua addestratrice storica era mai riuscita a fargli imparare.

Nel frattempo la vita del ragazzino sembra raggiungere una certa stabilità a casa dei suoi nuovi tutori, i Greenwood, e grazie alla presenza del suo nuovo amico Randolph, che lavora come guardiano nella struttura marina. Willy, però, continua a rifiutarsi di prendere parte agli spettacoli in acqua, spingendo il responsabile del parco ad eliminarlo per intascare almeno la polizza assicurativa. Jesse decide così di aiutare Willy a fuggire per ritrovare la sua libertà e ricongiungersi con la sua famiglia. Tutta l’area è però circondata dalle reti dei pescatori: riuscirà Willy a saltare e ad iniziare una nuova vita?

Grande Fratello, arriva il documentario per i 25 anni del reality?/ Ecco chi potrebbe partecipare