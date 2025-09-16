Freeze - Chi sta fermo vince è il nuovo programma di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales: tutte le anticipazioni della prima puntata.

Il martedì sera di Raidue è pronto a regalare allegria, divertimento e leggerezza ai telespettatori con il nuovo programma dal titolo “FREEZE – Chi sta fermo vince!” e che ha riportato in Rai Nicola Savino che, in passato, nell’azienda di viale Mazzini, ha condotto altre trasmissioni come l’Isola dei Famosi e Quelli che il calcio. Con la sua ironia e la sua simpatia, Nicola Savino non sarà da solo alla guida del programma perché avrà al proprio fianco Rocio Munoz Morales che, dopo aver il lavoro da modella e da attrice, è pronta a sfoggiare le due doti da conduttrice che il pubblico ha apprezzato durante la sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo.

Per chi conosce Lol – Chi ride è fuori, Freeze non sarà una novità perché è il suo adattamento Rai. Dopo il successo che il format giapponese ha avuto su Amazon, la Rai ha deciso di puntare sul programma che è pronto a sorprendere i telespettatori.

FREEZE – Chi sta fermo vince!: come funziona il programma

Freeze – Chi sta fermo vince mette alla prova otto vip che si impegnano a restare chiusi in una stanza e a non muoversi qualunque cosa accada, anche le più terribili. Nella prima puntata, ci saranno nomi che il pubblico conosce benissimo come Francesco Arienzo, Herbert Ballerina che il pubblico di Raidue conosce per la sua partecipazione ai programmi di Stefano De Martino ma anche la conduttrice Paola di Benedetto. Ci sarà, inoltre, la protagonista storica di Don Matteo ovvero Nathalie Guetta ma anche il maestro di stile Enzo Miccio.

In un programma che regalerà tante risate, poi, non poteva mancare uno degli attori più simpatici e amati dai telespettatori come Francesco Paolantoni. Nella stanza di Freeze, poi, ci saranno anche l’iconica Sabrina Salerno ed Ema Stokholma. Ospiti fissi in qualità di “arbitri” ci saranno Mara Maionchi, Ubaldo Pantani oltre ad una guest star che cambierà in ogni puntata. Questa sera, a ricoprire tale ruolo, sarà il telecronista Alberto Rimedio.

Come seguire in diretta streaming FREEZE – Chi sta fermo vince!

Quella che propone Raidue è una serata dedicata alle risate, imperdibile per chi, al termine di una lunga giornata, cerca della leggerezza. Per trascorrere una serata assolutamente spensierata, dunque, basta sintonizzare il televisore su Raidue a partire dalle 21.20. In alternativa è possibile seguire il programma anche in streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

