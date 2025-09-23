Freeze - Chi sta fermo, il programma di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales, torna in onda con una nuova puntata: ecco tutti gli ospiti.

Raidue continua ad essere il canale Rai dedicato al divertimento e all’ironia e oggi, martedì 23 settembre 2025, torna in onda il nuovo programma che strappa sorrisi ai telespettatori sin dall’apertura. Dopo il debutto della scorsa settimana che ha segnato il ritorno in Rai di Nicola Savino, questa sera, va in onda la seconda puntata di Freeze – Chi sta fermo vince in cui un gruppo di personaggi del momento dello spettacolo, oltre a regalare una serata allegra e divertente al pubblico, si divertono tra loro.

A guidarli, accanto a Nicola Savino, ci sarà Rocio Munoz Morales, pronta a stupire non solo i vari protagonisti della serata, ma anche il pubblico con la sua simpatia. Anche questa sera, i concorrenti dovranno dimostrare di avere anche sangue freddo restando immobili davanti a qualsiasi situazione, ma chi sono dunque i protagonisti di questa sera?

FREEZE – Chi sta fermo vince!: gli ospiti del 23 settembre 2025

Grandi risate nella puntata di Freeze – Chi sta fermo vince con Paola Barale che, dopo aver conquistato il pubblico come conduttrice e showgirl, è pronta a regalare anche grosse risate così come Elettra Lamborghini, nuova conduttrice di Boss in incognito 2025. A mettersi in gioco, questa sera, poi saranno anche Alessia Lanza, Antonio Ornano, Francesco Paolantoni, presenza fissa anche di un altro show di Raidue ovvero “stasera tutto è possibile”, il comico Scintilla, Gabriele Vagnato e l’ex calciatore Nicola Ventola.

Quando Nicola Savino annuncerà il momento “Freeze”, tutti i concorrenti, divisi in due squadre, dovranno restare fermi senza cadere nelle varie provocazioni. A giudicare il tutto saranno gli ospiti fissi Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imitazioni) e il telecronista Alessandro Antinelli che ricoprirà il ruolo di terzo guest star della serata.

Come seguire in diretta streaming Freeze – Chi sta fermo vince

La nuova puntata di Freeze – Chi sta fermo vince può essere seguita in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20, per trascorrere una serata allegra, divertente e leggera. Il programma, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione. Su Raiplay è possibile, inoltre, rivedere anche la precedente puntata ma anche le singole clip delle serate.