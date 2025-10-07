Freeze - Chi sta fermo torna in onda con una nuova puntata con la conduzione di Nicola Savino e Rocio Munoz Morales: ecco tutti gli ospiti.

Come ogni martedì sera, anche oggi 7 ottobre 2025, torna il divertimento di Freeze – Chi sta fermo vince! che mette alla prova la concentrazione di personaggi famosi che, non solo trascorrono una serata divertente e spensierata, ma regalano leggerezza anche ai telespettatori. Dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli, Nicola Savino e Rocio Munoz Morales accolgono otto, nuovi protagonisti che si metteranno alla prova con sfide durante le quali dovranno restare fermi qualunque cosa accada.

Uno show che ha riportato sulla Rai Nicola Savino che, al proprio fianco, ha una bellezza come Rocio Munoz Morales che, dopo aver condotto il Festival di Sanremo e dopo aver recitato in film e fiction di successo, sta tirando fuori il suo lato più ironico e simpatico dando vita anche a simpatici siparietti con il collega.

FREEZE – Chi sta fermo vince!: gli ospiti del 7 ottobre 2025

Modelle, conduttori, showgirl e vari personaggi televisivi sono i protagonisti della puntata di Freeze – Chi sta fermo vince di questa sera. A giocare con Nicola Savino Rocio Munoz Morales saranno la bellissima modella Estefania Bernal che si è fatta conoscere dal pubblico partecipando all’Isola dei Famosi e a Pechino Express ma anche la conduttrice e showgirl Antonella Elia.

Spazio, poi, al comico Peppe Iodice e all’attore Nathan Kiboba. Prima di partire per Pechino Express con Biagio Izzo, sul palco di Freeze, arriverà anche Francesco Paolantoni che potrà dare vita a simpatici siparietti con un altro napoletano ovvero Patrizio Rispo. Chiudono la lista degli ospiti della serata Rosalia Porcaro e l’ex calciatore Nicola Ventola.

Come seguire in diretta streaming Freeze – Chi sta fermo vince!

Seguire Freeze – Chi sta fermo vince significa trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza. Per non perdere la puntata odierna di Freeze che promette tante risate, basta sintonizzare il televisore su Raidue a partire dalle 21.20. Il programma, tuttavia, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione dove si possono rivedere le precedenti puntate o i singoli momenti della serata.