“Fregne invase dalla folla”/ Ma è Fregene: la gaffe di “Repubblica” scatena i social

Un refuso come tanti, di quelli che possono capitare a chi fa questo mestiere, trasformatosi per una diabolica coincidenza in una gaffe clamorosa per il sito online de “La Repubblica“. E’ quella evidenziata poche ore fa dall’account Instagram di Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino, che ha messo in luce la svista del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. A porre le basi per lo scivolone è stato un articolo inerente gli assembramenti verificatisi nel weekend sui lungomare di località come Fiumicino, dove decine di persone si sono radunate per trascorrere la Domenica delle Palme dal momento che i parchi pubblici chiusi per ordinanza in tutto il Comune costiero. Scenario simile anche a Fregene, sottolineava la sezione romana del portale di Repubblica. Se non fosse per il fatto che parlando di Fregene, una “e” è venuta a mancare: proprio la più importante.

LA GAFFE DI REPUBBLICA

Lo svarione di Repubblica incriminato ha riguardato il seguente sommario: “Fiumicino e Fregne invase dalla folla“. Come avrete intuito, chi ha scritto o pubblicato l’articolo su Repubblica ha scambiato Fregne per Fregene. Il risultato è stato un profondo imbarazzo, dal momento che “fregna“, come ricorda il dizionario Treccani, è un’espressione romanesca con la quale ci si rivolge volgarmente all’organo riproduttivo femminile. Inutile dire che sui social la gaffe del portale online di Repubblica abbia prontamente scatenato le ironie dei lettori, che non si sono lasciati sfuggire un’occasione così ghiotta per fare un po’ di umorismo. Per la cronaca: se cercate adesso sul sito di Repubblica, troverete il sommario corretto. La redazione ha prontamente modificato: non prima che l’implacabile Dagospia immortalasse il refuso…

