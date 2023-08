Freni automatici per limitare la guida contromano/ “Le barriere architettoniche non sono sufficienti”

I freni automatici, secondo alcuni commentatori, potrebbero essere una delle soluzioni migliori per limitare i numerosi casi di guida contromano. In Italia, parlando di numeri, nel 2022 l’Osservatorio ASAPS (Associazione amici e sostenitori Polizia stradale) ha registrato 101 episodi su strade e autostrade, che hanno portato a 22 vittime e 174 feriti. Similmente, in Germania (dove le autostrade non hanno limiti di velocità), secondo il quotidiano Süddeutsche Zeitung si registrano mediamente 2mila casi all’anno, che nel 2021 hanno causato 83 incidenti con feriti e 24 decessi complessivi. Una problematica dovuta a diverse cause e per la quale non si è ancora trovata una soluzione funzionante nel 100% dei casi di guida contromano, che invece potrebbe essere proprio quella dei freni automatici.

I freni automatici per limitare la guida contromano

Insomma, la guida contromano è un problema fondamentale delle strade di tutto il mondo, e secondo alcuni esperti tedeschi si potrebbe limitare il numero di decessi proprio grazie ai freni automatici. Gli attuali sistemi di prevenzione, infatti, seppur limitino già ampiamente i danni, non sembrano essere ancora sufficienti, soprattutto perché nella maggior parte dei casi si tratta di episodi volontari, oppure causati dalla distrazione, o ancora a demenza e confusione nel guidatore anziano.

I freni automatici per la guida contromano, invece, funzionerebbero perfettamente anche in queste casistiche, dove i metodi attuali falliscono. Infatti, i limiti architettonici previsti agli sbocchi autostradali riescono a limitare gli episodi in cui la svolta è inconsapevole e in cui il guidatore non è confuso o disattento. Differentemente, però, falliscono nel caso in cui la svolta avvenga dopo aver imboccato l’ingresso, nel centro della autostrada, in cui non vi è alcun limite architettonico possibile. Similmente, i sistemi di allerta interni sono efficienti, inviando segnalazioni sul quadro dell’auto al guidatore e agli altri utenti della strada, ma nuovamente non lo sono se la svolta è intenzionale (magari con intento suicidario). Dunque, secondo gli esperti tedeschi, il modo migliore per limitare i casi di guida contromano rimangono i freni automatici, basati sul segnale GPS e la lettura dei cartelli stradali, che interromperebbero la corsa pericolosa, in attesa dei soccorsi.

