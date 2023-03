Freni (sottosegr. economia): “Aiuti prorogati? Stiamo valutando”/ “Prezzo del gas…”

Analizzando la situazione economica interna al Corriere della Sera, Federico Freni rivolge poi la propria attenzione al Def, spiegando che non dovrebbero esserci grandi conseguenze per tassi e inflazione alta: “Grazie alla straordinaria capacità dimostrata degli uffici del Mef che gestiscono il debito, il rialzo dei tassi è ampiamente assorbito, anche in considerazione della vita residua media del nostro debito che è salita a 7-8 anni. Detto questo, avere i conti in ordine resta prioritario. Anche sulla crescita sono ottimista. Le nostre imprese hanno dimostrato capacità non comuni di innovazione e sviluppo, spesso superiori a quelle degli altri Paesi europei“.

Per piegare l’inflazione, “Quello che andava fatto è stato fatto. Mi riferisco in particolare ai sostegni contro il caro energia. In ogni caso continueremo a non lasciare indietro nessuno”. Gli aiuti scadranno a fine mese ma non è ancora chiaro se verranno prorogati: “Oggi il prezzo del gas è sceso intorno ai 50 euro rispetto agli oltre 300 di agosto. Siamo sotto i livelli precedenti al varo degli aiuti. Stiamo valutando. Sicuramente saranno più mirati e selettivi“.

Freni: “Il Bpt sta andando benissimo”

Il Bpt Italia, comunque, sta andando molto bene, ma a bilancio avrà un costo importante, spiega Federico Freni al Corriere della Sera: “Sta andando non bene ma benissimo. È vero, il suo rendimento è indicizzato, ma le previsioni d’inflazione sono in netto calo. Il titolo vuole premiare chi ripone fiducia nell’Italia. E la fiducia è dimostrata dallo straordinario successo del titolo e dallo spread che si mantiene basso”.