Freud/ Oggi su Netflix la serie con Robert Finster a caccia di serial killer

Se vi aspettate una serie in stile In Treatment vi sbagliate e di grosso perché Freud, la nuova serie Netflix disponibile da oggi, non racconterà lo il re della psicanalisi chiuso nel suo studio pronto a occuparsi dei suoi pazienti, ma ci rivelerà un volto inedito, e un po’ romanzato, di un giovane Sigmund Freud a caccia di serial killer. Il suo trailer aveva già conquistato il popolo della rete e i fanatici della serialità e siamo sicuri che in molti, in questi tempi di quarantena, abbiano già iniziato la loro maratona con buona pace di chi ancora non si è fermato un attimo per godersi questo viaggio inedito nella prima stagione della serie Netflix il cui protagonista sarà l’attore tedesco Robert Finster.

FREUD, CAST E TRAMA DELLA SERIE NETFLIX

Freud è disponibile da questa mattina su Netflix con una prima stagione composta da otto episodi ovvero “Isteria”, “Trauma”, “Sonnambulismo”, “Totem e tabù”, “Desiderio”, “Regressione”, “Catarsi” e “Rimozione”. In questi episodi conosceremo un giovane e volenteroso Sigmund Freud nella Vienna del diciannovesimo secolo alla ricerca di una sua consacrazione partendo dal caso di un serial killer che sta sconvolgendo la città. Al suo fianco si schiereranno un medium e un ispettore che lo accompagneranno alla ricerca della sua identità tra colpi di scena ed eventi inaspettati. Sarà proprio in questo suo percorso che, caso dopo caso, avremo modo di conoscere le sue famose teorie e le vedremo applicate in questa sorta di crime psicologico di cui sentiremo ancora parlare, questo è certo. Al fianco di Robert Finster, nel cast, ci saranno anche Christoph Krutzler, Philipp Hochmair, Philipp Hochmair, Brigitte Kren, Georg Friedrich e Anja Kling.

Ecco il trailer della serie:





