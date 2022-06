Frida Bollani, dalla malattia alla musica/ Il deficit visivo non la ferma al pianoforte

Chi è Frida Bollani?

Frida Bollani è una giovane pianista di talento nonostante la sua disabilità lo vedremo anche stasera a Danza con me su Rai 1 in replica. Si è appassionata alla musica fin da piccola, suo padre Stefano Bollani lavorava in televisione e lei lo affiancava diventando altrettanto famosa. La sua popolarità è arrivata anche grazie ai social dove è seguita da milioni di follower. Frida ha vissuto sempre con una disabilità visiva, ma questo non le ha impedito di sfoderare le sue capacità artistiche. I suoi genitori sono divorziati da molti anni, ma Petra Magoni e Stefano Bollani non hanno smesso di prendersi cura di lei. Frida è una bambina prodigio, a soli due anni ha cominciato a suonare in concerti jazz. A otto anni ha proseguito la sua carriera suonando accanto al padre ed è stata in grado anche di scrivere un musical, nonostante la tenera età. Nell’aprile 2021 il padre ha suonato per uno spettacolo andato in onda su Rai 3 dal titolo “Via dei Matti Numero 0” e ha chiesto alla figlia di accompagnarlo in questo progetto. La ragazza ha accettato condividendo con il padre e il pubblico l’amore che entrambi hanno per la musica.

Frida Bollani, il deficit visivo non la ferma al pianoforte

Lo strumento che suona Frida Bollani è il pianoforte e lo sa fare bene. Nonostante il deficit visivo, è riuscita a emergere, la sua scalata al successo è stata condizionata dalla presenza costante di due genitori vicini al mondo dello spettacolo: suo padre è un musicista e compositore e sua madre una cantante e attrice. Frida Bollani oggi è una fonte di ispirazione per i giovani talenti e il motivo è semplice: è ipovedente. Durante un’intervista Frida ha detto che essere ipovedenti è un dono, perché se la natura le ha tolto la vista, le ha dato tante altre doti, come la capacità di ascoltare in maniera diversa dagli altri e un udito più sviluppato per percepire quello che a una persona normale sfugge. A volte la disabilità potrebbe essere anche uno svantaggio. Riesce a distinguere ogni suono in maniera diversa, è facile distinguere ogni stonatura, questo potrebbe essere un male. Il suo sogno è di poter imparare a suonare la batteria e il basso, già suona il pianoforte, l’armonica e la chitarra. Di recente si è esibita al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per onorare la scomparsa di Franco Battiato, suonando al pianoforte “La cura”.

