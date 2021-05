Frida Bollani/ “Sono ipovedente. La malattia mi ha dato l’orecchio assoluto”

Frida Bollani, figlia del pianista Stefano e di Petra Magoni, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a una puntata di “Via dei matti numero 0”, il programma del padre e della moglie Valentina Cenni, trasmesso su Rai 2. Frida, 16 anni, ha ereditato il talento musicale dei genitori, pianista il padre e cantante la madre: “Canto e suono il pianoforte, più o meno da quando ho due anni. Ma vorrei diventare presto polistrumentista. Dopo il periodo della chitarra e dell’armonica, sogno di imparare a suonare la batteria. Poi il basso”, ha raccontato al Corriere della Sera, rivelando che la prima parola che ha detto è stata “zitti tutti”, la strofa di una ninna nanna che le cantava papà Stefano per farla addormentare. Frida Bollani Magoni è ipovedente, ma non ha mai vissuto la sua malattia come un ostacolo: “Lo considero un dono, anzi. Proprio per questo la natura mi ha dato tante altre cose, come la capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri e l’orecchio assoluto”.

Frida Bollani Magoni: la figlia di Stefano Bollani ha incantato Rai 2

Frida Bollani Magoni, che frequenta il liceo musicale di Pisa, è stata spesso ospite dei concerti dei suoi genitori: “L’insegnamento più importante che mi hanno dato è stato farmi conoscere e apprezzare qualunque tipo di musica”, ha raccontato al Corriere della Sera. La prima volta che è salita sul palco era ancora nella pancia della madre Petra, oggi invece tiene concerti dal vivo e sui social. “Con papà suoniamo spesso assieme e ogni tanto gli ho spiegato qualche accordo. Lui mi fa anche da aiutante e da tecnico quando registro, in modo casalingo, la mia musica”, ha rivelato. Il suo sogno è suonare in giro per il mondo. Dopo la sua partecipazione a “Via dei Matti numero 0”, Frida ha conquistato l’attenzione e l’affetto del pubblico con la sua voce: “Credevo ci sarebbe stato un riscontro, ma non così tanto. È stata un’esplosione, anche sui social: sono rimasta sorpresa dall’affetto che ho ricevuto”.

