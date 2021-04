Frida, figlia Stefano Bollani/ Talento speciale: “Sente un brano e lo rifà a memoria”

Sarà Frida Bollani, figlia di Stefano Bollani, la protagonista della puntata di oggi di Via dei Matti n° 0, il nuovo programma di Bollani condotto in coppia con l’attrice Valentina Cenni in onda ogni giorno su Rai3 per 25 minuti a partire dalle 20.20. Frida è la figlia che Stefano ha avuto dalla musicista Petra Magoni tra il 2004 e il 2005 (la data di nascita è incerta, ma la ragazza ha circa sedici anni). Al pari dei genitori, anche Frida si definisce ‘artista’ e ‘amante della musica’: nella bio del suo profilo Instagram, seguito da quasi cinquemila follower, scrive in inglese ‘artist’ e ‘music lover’, invitando tutti a seguirla nei suoi diversi progetti musicali, alcuni dei quali condivisi sullo stesso account, tra foto e video in cui appare anche in compagnia di papà Stefano. Presente nell’ultimo post un’anticipazione circa la sua ospitata in tv di questa sera: lei e suo padre si esibiranno al pianoforte, probabilmente a quattro mani, e Frida canterà.

Frida Bollani, figlia d’arte e artista a sua volta

In occasione di un’intervista rilasciata nel giugno 2020 al quotidiano La Nazione, Petra Magoni, madre di Frida Bollani, ha parlato a lungo di lei esaltandone le qualità. Frida è cieca dalla nascita, ma ciò non le ha impedito di diventare una grande musicista. Anzi: è forse proprio questa sua particolare caratteristica ad averla resa così abile nel distinguere le note e nel replicare alla perfezione tutte le canzoni che sente. “È lei il vero talento, un orecchio musicale assoluto, straordinario”, ha detto sua mamma. “Sente un brano – spiega Petra – e lo rifà a memoria. Avrebbe dovuto tenere il suo primo concerto da solista il 7 e 8 marzo a Firenze ma il decreto Conte ha bloccato tutto, ci è rimasta male. Anche per lei è la prima volta dopo il Covid, ma l’ha superata bene, ha fatto le sue dirette, i suoi concerti on line, per lei una cosa naturale, ha 15 anni, io invece non l’ho fatto, lo trovavo mortificante. Come questa riapertura piena di limiti. Succede solo per il mondo dello spettacolo, poi vai in strada o nei locali e tutto è uguale a prima. Mi sembra assurdo”.

Chi è Frida Bollani, figlia di Stefano Bollani

Effettivamente, su Instagram, Frida Bollani condivide molto di sé e soprattutto la sua passione per la musica, pubblicando spesso video delle sue performance casalinghe o anche sul palco (quando ancora questo era possibile). Il suo è un talento davvero speciale, talento ereditato certamente dai suoi genitori, ma che Frida ha saputo far fruttare al meglio fin da quando era bambina. La sua abilità al pianoforte, infatti, la si deve ad anni e anni di allenamento, oltre che all’attenzione e dalla vicinanza di sua madre Petra e di suo padre Stefano che l’hanno sempre incoraggiata.

