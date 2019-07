FRIDA KAHLO/ Il 6 luglio 1907 nasceva la pittrice messicana icona femminista

Il 6 luglio del 1907 nasceva Frida Kahlo e 112 anni dopo questo è ancora un giorno da cerchiare sul calendario a conferma dell’eredità lasciata dalla pittrice messicana, diventata una vera e propria icona mondiale. L’evento che cambia il destino di una ragazza che ama dire di essere nata nel 1910 per legare la sua nascita all’anno della rivoluzione messicana si verifica il 17 settembre 1925, quando all’uscita di scuola, Frida sale su un autobus insieme ad Alejandro Gómez Arias, leader dei Cachuchas (gruppo di studenti sostenitori del socialismo) di cui si è innamorata, e viene coinvolta in un incidente stradale subendo dei danni alla colonna vertebrale che la costringono ad anni di riposo a letto con il busto ingessato. Ne deriva un periodo di “otium” forzato in cui Frida dà sfogo al suo talento artistico. La Kahlo alterna autoritratti e letture sul comunismo, finendo per impressionare l’illustre pittore Diego Rivera, che la introduce nei salotti che contano fino a farne un’importante figura politica e culturale, con Frida che aderisce al Partito Comunista prendendone la tessera nel 1928.

FRIDA KAHLO

Il sodalizio con Diego Rivera si trasforma in un’unione a tutti gli effetti quando i due si sposano nel 1929. Frida Kahlo è consapevole dei numerosi tradimenti che dovrà sopportare e in risposta a questi si concede a sua volta dei rapporti adulteri, alle volte anche omosessuali. Ciò che Frida però non può tollerale è che Diego la tradisca con la sorella Cristina Kahlo nel 1939 e per questo i due divorziano. La loro separazione però dura poco: l’anno successivo Diego Rivera chiede perdono, si cosparge il capo di cenere e torna a formularle una nuova proposta di matrimonio. Frida, inizialmente riluttante, finisce per accettare e convolare a nuove nozze con lui nel 1941. Nel frattempo la produzione artistica della Kahlo non si ferma: il suo obiettivo è quello di imporre la sua identità messicana anche con il modo di vestire, ispirato al costume delle donne di Tehuantepec, che detengono il potere e sono famose per deridere gli uomini. Nell’agosto del 1953 la sua già fragile salute subisce un nuovo colpo con l’amputazione della gamba destra a causa di un’infezione degenerata in cancrena. Frida Kahlo muore di embolia polmonare nel 1954, a 47 anni, con un grande cruccio: quello di non aver mai avuto figli. La sua eredità, a 112 anni dalla sua morte, si può dire che sia stata comunque raccolta.

