FRIDA KAHLO/ Il film definitivo sulla vita dell’icona messicana

Chi era Frida Kahlo? Tutti la conoscono, ma chi era davvero la donna dietro i colori brillanti, le grandi sopracciglia e le corone di fiori? Un viaggio attraverso la vita di un’autentica icona mondiale, alla scoperta della sua arte e della verità dietro la sua vita, spesso turbolenta, che possiamo rivivere in DVD ed. CG/Adler e On Demand su CG Digital.

SINOSSI – Attraverso una lettera scritta dalla stessa Frida, il film racconta la sua vita dolorosa e turbolenta, a cui è ispirata gran parte della produzione della pittrice. L’arte e l’esistenza di Frida sono sempre andate di pari passo, divenendo una l’espressione dell’altra. È proprio grazie alle parole e alle immagini lasciateci da questa icona dell’arte mondiale, rispettata in patria quasi come una santa, che possiamo seguire il simbolismo che si cela nei suoi dipinti. Simboli che diventano la chiave per accedere alla vita privata e alle forti ed emozionanti esperienze vissute da Frida, non solo come pittrice, ma soprattutto come donna con un suo libero pensiero.

Arrivato in sala a fine novembre con Adler Entertainment, Frida Kahlo celebra una delle icone indiscusse del mondo dell’arte, che ha fatto la storia del suo Paese, della sua generazione ma anche della storia delle donne. Attraverso la celebre Casa Azul di Coyocacan, il documentario di Ali Ray ci offre uno spaccato fondamentale per entrare in contatto con l’artista attraverso una serie di interviste, commenti e di esplorazioni della sua arte, tra colori e vivacità, tra genio e sregolatezza.

Il documentario di Ray su Frida Kahlo è il film definitivo sulla straordinaria pittrice, anche grazie all’accesso privilegiato e intimo alle opere dell’artista, nota in tutto il mondo per la sua storia difficile, per il suo talento e per le sue grandi passioni, dalla politica all’essere umano.

Frida Kahlo è disponibile in DVD ed. CG/Adler e On Demand su CG Digital

