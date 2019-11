Frida, moglie Edoardo Vianello/ “32 anni di differenza ma ci divertiamo ancora!”

Si parla di differenza d’età nelle coppie nell’ultima parte della nuova puntata di Live non è la D’Urso e tra le coppie ospiti, Barbara D’Urso presenta anche Edoardo Vianello, noto cantante, e sua moglie Frida. Tra i due c’è un’importante differenza d’età: ben 32 anni. Il cantante ha infatti 81 anni, la sua compagna, invece, meno di 50. Un particolare che per alcuni ospiti in studio è rilevante, come per Caterina Collovati che si chiede cosa i due abbiano da condividere con una differenza d’età così rilevante. È proprio Frida a prendere la parola per prima e spiegare “Sono 22 anni che stiamo insieme e stiamo molto bene!”, Edoardo Vianello aggiunge “22 anni insieme e ci divertiamo ancora molto!” Il loro rapporto è infatti molto solido e mai la differenza d’età ha influito in negativo.

Edoardo Vianello: “Frida? Ecco come ci siamo conosciuti”

Solo qualche tempo fa, Edoardo Vianello è stato ospite anche a Vieni da Me e a Caterina Balivo ha parlato del suo rapporto con Frida. “Se è difficile essere sposato con una donna più giovane? Forse sarà difficile per lei. – ha ammesso – Per me è meraviglioso perchè avere una ragazza giovane vicino ti dà la giusta spinta per andare avanti”. Così ha spiegato: “Ci siamo conosciuti nello studio medico di un dentista, amico di entrambi. Ora stiamo insieme da 21 anni”. E ancora “Ho conosciuto Frida il giorno in cui mi sono separato legalmente dalla mia seconda moglie. La mia libertà non è durata neanche un giorno“, ha concluso il famoso e apprezzato cantante.

