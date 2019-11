Friday For Future Roma, manifestazione 29 novembre/ Corteo e sciopero: attesi 15 mila

Oggi, venerdì 29 novembre 2019, nuovo appuntamento con il Friday for future: a Roma e in altre città d’Italia, migliaia di giovani in piazza per il clima. Grande attesa nella capitale: attese 15 mila persone alla manifestazione in programma dalle 9 alle 13, partenza da piazza della Repubblica e arrivo a piazza del Popolo. Come riporta Roma Today, il corteo attraverserà via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via Barberini, via Sistina, piazza della Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio. Ci saranno ripercussioni degne di nota per quanto riguarda il traffico ed i mezzi pubblici: limitazioni e deviazioni per le linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 119, 160, 170, 492, 590 e 910. Come dicevamo, il Friday for future coinvolgerà tante altre città: da Milano a Roma, passando per Torino, Napoli e Bologna. Il movimento nato grazie a Greta Thunberg vuole lasciare il segno e lanciare un segnale in vista della Cop 25 in programma a Madrid.

FRIDAY FOR FUTURE A ROMA, PRESENTI LE SARDINE!

Le varie manifestazioni Friday for future arrivano nel giorno dello sciopero nazionale dei treni e del trasporto pubblico, impossibile escludere disagi alla circolazione per pendolari e lavoratori. E nelle scorse ore è giunta una novità degna di nota: insieme agli attivisti per il clima, presenti in piazza anche le sardine. Come annunciato da Luca Sardo di Friday for Future Italia, «le Sardine saranno con noi domani (oggi, ndr) in piazza per il Friday for Future ma solo alla manifestazione di Roma, nelle altre città ci sono state adesioni singole». Sardo ha poi evidenziato ai microfoni di Adnkronos: «Solo a Roma sono riusciti a fare una riunione, si sono confrontati e hanno deciso di aderire. Io sono di Torino e qui domani, ad esempio, ci saranno sicuramente adesioni singole di aderenti alle Sardine anche perchè hanno più volte pubblicato sulla loro pagina Facebook il volantino di Friday for Future domani (oggi, ndr) a Torino».

