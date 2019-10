Friday Night SmackDown/ Wrestling WWE info streaming video tv: Torna anche The Rock!

La WWE scrive un’altra pagina importante nella storia del wrestling con l’approdo di SmackDown su Fox nella notte italiana tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre. Lo show blu della compagnia di Vince McMahon lascia infatti USA Network, che continuerà invece a trasmettere Raw, cambiando il giorno della propria messa in onda ed il nome del programma: Roman Reigns, Kofi Kingston, Daniel Bryan e soci andranno infatti in scena non più di martedì ma di venerdì, in quello che è stato rinominato Friday Night SmackDown. L’accordo è stato trovato da diversi mesi e tutti gli addetti ai lavori stanno lavorando da diverso tempo per iniziare letteralmente col botto questa nuova avventura. La World Wrestling Entertainment proporrà un match importantissimo con il campione Kofi Kingston che dovrà difendere il suo WWE Championship dall’assalto di Brock Lesnar, il match tag team femminile tra Becky Lynch con Charlotte Flair e Sasha Banks con Bayley oltre al ladder match tra Kevin Owens e Shane McMahon, senza dimenticare l’acclamato ritorno di Dwayne The Rock Johnson.

INFO STREAMING VIDEO E TV

La prima assoluta di Smackdown su Fox sarà visibile in Italia, dalle ore 02:00, tramite la piattaforma satellitare di Sky sul canale Sky Sport Arena nella notte tra venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre 2019 per tutti gli abbonati che possiedono il decoder in diretta ed in lingua originale. In differita con commento in italiano di Michele Posa e Luca Franchini sabato 5 ottobre alle ore 21,15 sempre su Sky Sport Arena. Almeno per questa settimana non sarà quindi possibile seguire lo show in diretta per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento di Sky attraverso il digitale terrestre. Lo show va in onda a due giorni dal pay per view Hell In A Cell, anch’esso visibile su Sky così come anche sul WWE Network, la piattaforma ufficiale della compagnia di Stamford.

INCONTRI IMPORTANTI E GRANDI RITORNI

La premiere di SmackDown su Fox dovrebbe regalare un grande spettacolo a tutti gli appassionati di wrestling con match di rilievo e qualche ritorno importante. Il regno di Kofi Kingston come WWE Champion potrebbe essere giunto al suo termine visto che Brock Lesnar lo ha sfidato per la cintura nelle ultime settimane: la Bestia Incarnata, messa da parte la rincorsa allo Universal Championship di Seth Rollins, ha assalito pure Rey Misterio e suo figlio Dominick, portato via in ambulanza, durante Raw lo scorso lunedì e difficilmente il membro del New Day riuscirà a sopravvivere alla sua furia. La Boss ‘n’ Hug Connection della campionessa di SmackDown Bayley e Sasha Banks se la vedrà ancora una volta con il team delle ex amiche Charlotte Flair e la Raw Women’s Champion Becky Lynch prima di Hell In A Cell di domenica notte, quando la Boss e The Man si contenderanno il titolo femminile nella gabbia di metallo. Altissima la posta in palio sia per Kevin Owens che Shane McMahon, i quali risolveranno le loro dispute legali in un ladder match che dovrebbe decretare la fine della carriera sul ring di uno dei due. Per celebrare questa prima assoluta su Fox la WWE ha confermato la presenza di Dwayne The Rock Johnson, pronto a tornare per la gioia del pubblico anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nella serata. I rumors riguardanti un’apparizione per CM Punk continuano invece a farsi sempre più insistenti mentre chi non dovrebbe farsi vedere è John Cena, impegnato, come spesso succede, nelle riprese del film DC “Suicide Squad 2”.

UN CAMBIO EPOCALE

La nuova era di Friday Night SmackDown si aprirà con la puntata numero 1050 per uno dei due show più importanti della WWE. Andato in onda per la prima volta su UPN il 26 agosto 1999, il brand blu passa a Fox dopo esser stato trasmesso da USA Network nel periodo tra il 7 gennaio 2016 ed il 24 settembre 2019. Il primo episodio sulla nuova rete, che andrà in onda dallo Staples Center di Los Angeles, Califorina, segnerà ufficialmente lo SmackDown 20th Anniversary al fine di celebrare appunto sia lo show che il cambiamento nonostante un paio di mesi di ritardo. Detto di The Rock, nel corso della serata dovrebbero fare la loro apparizione pure altre stelle come Hulk Hogan, The Undertaker e Stone Cold Steve Austin. Lo spot per questo evento vedeva protagonista proprio Austin ed altri lottatori del passato e del presente, suscitando hype e simpatia tra gli appassionati e non solo. Anche il mondo videoludico sarà strettamente legato a questo passaggio di consegne dato che la Collector’s Edition del prossimo videogioco WWE 2K20, in uscita il 22 ottobre 2019 per Playstation 4, Xbox One e PC, sarà dedicata a SmackDown.



