Fridays for Future, Greta Thunberg a Torino/ Oggi 13 dicembre in Piazza Castello

Oggi è venerdì 13 ed è tempo di un nuovo Fridays for future anche in Italia. Sarà un venerdì molto speciale rispetto al solito, visto che nel Belpaese è attesa Greta Thunberg. La giovane attivista svedese di soli 16 anni, eletta negli scorsi giorni persona dell’anno 2019 dal Time, ha risposto presente all’invito della città di Torino, e di conseguenza la vedremo sfilare a capo del corteo che oggi popolerà le vie del centro del capoluogo lombardo. “Ci vediamo alle 15. Non vedo l’ora di unirmi a voi sulla via del ritorno a casa”, ha scritto nelle scorse ore su Instagram la stessa giovane nordica, colei che per prima ha lanciato nel mondo i “venerdì per il futuro” all’insegna del green, dell’ambiente e della sostenibilità. “Siamo molto onorati di ospitarla e c’è grande emozione. Dobbiamo ascoltarla”, è stata la replica di Chiara Appendino, il primo cittadino torinese.

FRIDAYS FOR FUTURE, GRETA THUNBERG A TORINO: SORPRESI ANCHE GLI ATTIVISTI

Simile il pensiero di Matteo Marnati, assessore all’ambiente per la Regione Piemonte: “Il 2020 sarà l’anno della svolta, quando finalmente applicheremo il piano strategico da 180 milioni di euro attraverso 47 misure mirate a migliorare la qualità dell’aria”. Quasi sorpresi dall’evento anche i ragazzi torinesi che organizzano il corteo che partirà da piazza Castello, e che sulla propria pagina Facebook hanno scritto: “Con poco preavviso annunciamo un presidio particolare per questo venerdì 13 dicembre, 50esima settimana del Fridays. Tornando a Stoccolma da Madrid dove si è tenuta la Cop25 Greta ha deciso di fare una sosta in una città a metà strada, e ha scelto Torino. Ci teniamo a sottolineare – il monito – che si tratterà di un presidio normale, e che Greta è prima di un simbolo e una figura famosa, una persona”. La cinquantesima settimana dei “Fridays” scatterà alle ore 14:30 e siamo certi che nel cuore del Piemonte sarà un venerdì memorabile, proprio per la presenza di colei da cui è partito tutto.

