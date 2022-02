Frieden, Il prezzo della pace/ Anticipazioni miniserie Rai 3 in onda 11 e 18 febbraio

“Frieden, Il prezzo della pace”: la miniserie su Rai 3

“Frieden, Il prezzo della pace” è una miniserie svizzera in onda su Rai 3 in due puntate: la prima, l’11 febbraio e la seconda il 18. Ambientata nel 1945, la miniserie vede come protagonista Klara Frey, una donna impegnata nel riparare le ferite del conflitto nell’immediato dopoguerra. La giovane lavora in una casa di accoglienza per rifugiati, dove ha a che fare con bambini e ragazzi sopravvissuti ai campi di sterminio. Questi incontri sconvolgono la vita della ragazza, sposata con Johann Leutenegger, che ha da poco rilevato l’azienda del padre, e la portano a dei veri e propri conflitti con il marito e con la famiglia, unendola sempre più al cognato Schwager Egon, funzionario federale impegnato a garantire che i nazisti in Svizzera paghino le loro colpe.

“Frieden, Il prezzo della pace”: anticipazioni prima puntata

“Frieden, Il prezzo della pace” è divisa in due puntate: la prima in onda l’11 e la seconda 18 febbraio. Nella prima puntata, Klara Frey, ragazza proveniente da una famiglia di artigiani, inizia a lavorare in una casa di accoglienza per rifugiati dove conosce bambini e ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento. Proprio il clima che respira nella casa la portano a scontrarsi con il marito Johann Leutenegger, sposato poco dopo la fine della guerra, nel 1945. Durante il matrimonio, il padre di Klara si sente male e decide di non lavorare più nell’azienda di famiglia, che viene dunque rilevata da Johann. Klara, per motivi ideologici si lega sempre più a suo cognato Schwager Egon Leutenegger, funzionario federale impegnato a garantire che i nazisti fuggiti in Svizzera ottengano la giusta punizione.

Protagonisti “Frieden, Il prezzo della pace”: la serie con Annina Walt, Max Hubacher e Dimitri Stapfer

La serie tv “Frieden, Il prezzo della pace” è diretta dal regista argoviese Michael Schaerer ed è sceneggiata da Petra Volpe. La miniserie vede tra i protagonisti Annina Walt, Max Hubacher e Dimitri Stapfer. La Walt – nella serie Klara – è un’attrice svizzera classe 1996: nonostante la giovane età ha già rivestito importanti ruoli. Max Hubacher, che interpreta il marito di Klara, è allo stesso modo svizzero: classe 1993, ha recitato in tanti film sul grande schermo e in qualche pellicola anche in tv. Dimitri Stapfer interpreta invece il cognato di Klara, al quale lei si legherà molto. Classe 1988, Stapfer è stato premiato come miglior attore al più importante festival cinematografico svizzero, Le Giornate del Cinema di Soletta. Il riconoscimento di miglior attrice è andato invece ad Annina Walt.

