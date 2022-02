Frieden Il prezzo della pace/ Anticipazioni ultima puntata 18 febbraio: Klara…

“Frieden – Il prezzo della pace”, ultima puntata della miniserie di Rai 3

Questa sera, venerdì 18 febbraio, va in onda la seconda e ultima puntata di “Frieden – Il prezzo della pace“. La miniserie di Rai 3, prodotta e ambientata in Svizzera, racconta le vicende della primavera del 1945 nel Paese alpino, quando si sentiva nell’aria la necessità del cambiamento, soprattutto tra le generazioni più giovani. La fiction ha debuttato l’11 febbraio e ha catalizzato l’attenzione di 653mila telespettatori, con uno share del 3.1%.

La storia è quella di Klara Frey, interpretata da Annina Walt, proveniente da una famiglia di artigiani e lavoratrice presso una casa di accoglienza per rifugiati. Qui conosce bambini e ragazzi provenienti dai campi di concentramento che, attraverso i loro racconti, stravolgono la sua fede nella bontà umana. Proprio per questo motivo Klara si scontra con la sua famiglia e in particolare con suo marito Johann Leutenegger (Max Hubacher). Klara sente dentro di sé un forte senso di giustizia che la lega profondamente a suo cognato Schwager Egon Leutenegger, nel film Dimitri Stapfer, funzionario federale con una missione: fare in modo che i nazisti fuggiti in Svizzera ottengano la giusta punizione.

“Frieden – Il prezzo della pace”, anticipazioni: il progetto di Johann fa un passo avanti

Ecco le anticipazioni della seconda e ultima puntata di “Frieden – Il prezzo della pace”, la serie diretta da Michael Schaerer, regista di Aarau, e con la sceneggiatura di Petra Volpe, famosa per “Contro l’ordine divino”, il racconto che riporta alla memoria la lotta per il suffragio femminile che ha avuto luogo in Svizzera nella prima metà degli anni Settanta. Johann punta tutto sul suo progetto sulle fibre sintetiche e non sbaglia, perché potrebbe esserci una svolta, quella che serve per salvare l’azienda di famiglia.

Klara però non ci dà peso e alla fine ci litiga pesantemente. Intanto, non mancano le gravi connessioni con i nazisti. Cosa succederà? Quali novità ci attendono a conclusione della miniserie? “Frieden – Il prezzo della pace” ha vinto un doppio prestigioso riconoscimento al più importante Festival cinematografico svizzero, ossia “Le Giornate del Cinema di Soletta”: Annina Walt come migliore attrice e Dimitri Stapfer come migliore attore.



