Frieden storia vera miniserie rai 3/ La storia di Klara Walt al servizio della pace

Su Rai 3 per due serate (Venerdì 11 e venerdì 18 febbraio) andrà in onda la miniserie Frieden- il prezzo della pace, una fiction svizzera di sei puntate in totale dal titolo originale Labyrinth of Peace ambientata nel secondo Dopoguerra, che ha ottenuto un premio durante il festival Le Giornate del Cinema di Soletta. La fiction è nata da un’idea della sceneggiatrice Petra Volpe ed è stato diretto dal regista Michael Schaerer.

La miniserie racconta le vicende di una famiglia svizzera alle prese con le macerie della Seconda Guerra Mondiale, da molte ritenute insignificanti per via della neutralità del paese, mettendo in mostra come la Svizzera divenne un crocevia importante per il futuro dell’Europa grazie all’accoglienza data dalla nazione ai superstiti del conflitto.

Frieden- Il prezzo della pace, il dopoguerra in Svizzera

La protagonista della storia raccontata da Frieden- Il prezzo della pace è la famiglia Frey, in cui Klara si trova a conoscere storie di bambini e rifugiati sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti, un’esperienza che le cambierà la vita e che la farà scontrare con suo marito fino a quando la donna deciderà di schierarsi con suo cognato Egon voglioso di dare una giusta pena ai nazisti rifugiati in Svizzera rimasti impuniti.

Sarà possibile vedere la serie Fieden- Il prezzo della Pace anche in streaming sul sito Raiplay per un tempo limitato, oltre che su Rai 3 con i due appuntamenti dedicati alla miniserie in cui verranno trasmessi tre episodi ad appuntamento.

La storia di una donna impegnata a riparare le ferite del conflitto nell’immediato dopoguerra.

In prima visione assoluta, #Frieden – Il prezzo della pace, prima puntata, questa sera alle 21.20 su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/tTyvG3q7Hv — Rai3 (@RaiTre) February 11, 2022





