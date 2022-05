Friedman-Di Battista, scontro: “Lei amico di Chavez”/ Lui ribatte: “Porti rispetto”

A “Dimartedì”, su LA7, è andato in scena uno scontro acceso tra l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista e lo scrittore statunitense Alan Friedman. Parlando della guerra in Ucraina, i due si sono resi protagonisti di un dibattito che si è presto trascinato su altri toni. L’attore ha criticato duramente l’interlocutore, accusandolo di essere amico di Chavez e del dittatore iraniano.

Di Battista contro Draghi/ "Capisce poco di economia e nulla di politica"

Come affermato da Friedman: “Non bisogna dare credibilità e valore al facile anti-americanismo di un amico di Chàvez e del dittatore dell’Iran. Qui la guerra in Iraq non c’entra niente. Piaccia o no a Di Battista, la politica estera italiana del governo Draghi è cambiata profondamente da quando voi eravate nel governo gialloverde. Ora c’è un governo europeista e atlantista, voi invece eravate euro-scettici, succubi della Cina e amici della Russia“.

Alessandro Di Battista e moglie Sahra positivi al covid/ “Preso nonostante tre dosi”

Friedman-Di Battista, lo scontro acceso

Le parole di Friedman non sono affatto piaciute a Di Battista, che ha risposto a tono: “Non so perché il dottor Friedman, anziché argomentare, debba insinuare. Io, tra l’altro, non ho mai conosciuto Hugo Chàvez, perché è morto prima che io entrassi in Parlamento. Evidentemente il suo modus operandi è anche quello che ha dimostrato oggi, quando si è alzato il leader del principale partito italiano e lei, scimmiottando Berlusconi, cosa che non le fa onore, ha pulito la sedia su cui era seduto. Ecco, questo è il suo modo di argomentare, non è il mio”. Il riferimento dell’ex deputato M5S è al gesto che l’attore aveva compiuto poco prima, pulendo la sedia dove era seduto Conte.

Alessandro Di Battista: "M5s è irrilevante"/ "Vorrei Zagrebelsky al Colle"

Di Battista ha poi proseguito: “Io ho sempre ritenuto che le sanzioni al Venezuela fossero collegate alla nazionalizzazione del petrolio e non alla violazione dei diritti umani, perché a certe persone dei diritti umani interessa un giorno sì e l’altro no. E soltanto sulla base di chi sono le persone a violarli. Se questo signore pensa di mettermi sotto senza argomentare, casca male e può anche tornare a Detroit o a Washington. Rispetti questo Paese e la prima forza politica italiana senza fare queste scenate ridicole. Abbia rispetto, perché lei è ospite di questo Paese”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA