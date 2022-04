Friedman vs Luttwak “Contraddittorio”/ “Amava Trump quando era in ginocchio da Putin”

Uno scontro duro tra Alan Friedman contro Edward Luttwak è andato in onda su La7 nel corso della puntata di Di Martedì del 26 aprile 2022. I due hanno avuto delle scintille sul tema della guerra in Ucraina. Il giornalista, in particolare, non ha apprezzato il parere del politologo, il quale ha proposto di “accontentare” Vladimir Putin con una offerta irrinunciabile, ad esempio un “referendum” nelle zone filo-russe del Paese, e allo stesso tempo “armare pesantemente” l’esercito ucraino.

Una proposta che il conduttore televisivo statunitense ha reputato impensabile, tanto da arrivare ad alzare i toni. “Luttwak è contradditorio. Da un lato fa il falco del Pentagono chiedendo ‘armi armi armi’. Dall’altra parte ha detto una cosa che sembra propaganda russa chiedendo un referendum nel Donetsk come in Crimea con dei falsi, finti, illegali pupazzi, fantocci russi”, ha affermato. Il duro attacco è andato ulteriormente avanti: “È un uomo di destra che amava Regan e Donald Trump quando era in ginocchio davanti a Putin. Ossequio. Cosa vuole, che Biden faccia una offerta a Putin?”.

Friedman vs Luttwak: “Contraddittorio”. Lo scontro in diretta su La7

Edward Luttwak è stato dunque accusato di essere “contraddittorio” da Alan Friedman nel corso della puntata di Di Martedì andata in onda su La7 il 26 aprile 2022. Il dibattito in diretta è stato piuttosto acceso. Dopo le pesanti parole del giornalista americano, infatti, il politologo ed economista ha subito risposto per le rime, riproponendo la sua teoria.

“Quello che cercavo di spiegare è che per arrivare alla pace prima bisogna chiudere la porta a una possibile vittoria russa. Le forze armate ucraine hanno pochi blindati e carri armati nonostante l’Europa ne abbia molti nei depositi che non usano”, ha premesso Luttwak. Dall’altro lato, però, la necessità di tendere la mano alla Russia. “Allo stesso tempo va fatta una offerta credibile a Putin. Deve essere Zelensky a dire ‘io accetto un plebiscito”. A quel punto ci sarebbe un cessate il fuoco e una sospensione delle sanzioni”, ha spiegato. “Quindi Zelensky deve arrendersi”, ha incalzato nuovamente Friedman.

