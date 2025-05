Il neo cancelliere tedesco Friedrich Merz, intervistato nel talk show del canale Zdf con la giornalista Maybrit Illner, ha anticipato il piano del governo, in collaborazione con l’Unione Europea, per continuare a sostenere la difesa ucraina fino alla fine della guerra, che potrebbe avvenire “per sfinimento” dell’esercito russo se non si riesce a trovare un accordo di pace durante il vertice in Turchia.

Germania, Merz: “Costruiremo l’esercito più forte d’Europa”/ 60 mln per la Bundeswehr e leva obbligatoria

A proposito di questi colloqui, ha poi criticato duramente l’atteggiamento di Putin, che si è mostrato poco disponibile al dialogo e non presentandosi ha confermato la sua posizione di torto mentre ha sottolineato che “Il presidente Zelensky con il suo viaggio ha dimostrato di essere aperto e disponibile alla possibilità di aprire una trattativa“.

LE PAURE DI MACRON/ Dal treno per Kiev al no sui referendum, la Francia è sull’orlo del caos

In merito agli sforzi che l’Europa, in particolare Germania, Gran Bretagna, Francia e Polonia, stanno facendo per riuscire a raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina, ha affermato che il recente viaggio a Kiev, compiuto come iniziativa di sostegno è stato altamente simbolico per “Dimostrare che siamo una sola voce“, aggiungendo: “Stiamo facendo di tutto per coinvolgere anche gli Stati Uniti affinchè restino dalla nostra parte“.

Merz: “Non invieremo missili Taurus a Kiev, parlarne in tv è stato un vantaggio per Putin”

Nell’intervista a Zdf il cancelliere Merz ha anche ribadito che la Germania e l’Europa non intendono diminuire le sanzioni contro Putin, ma anzi, queste saranno aumentate con un nuovo pacchetto già deciso che entrerà in vigore da martedì prossimo, come confermato anche da Bruxelles che ha deciso di rafforzare il regime restrittivo coordinandosi con gli Usa per aumentare la pressione nei confronti di Mosca fino all’accettazione del cessate il fuoco.

Cocaina in treno sul tavolo di Macron, ma è una fake news: “È un fazzoletto”/ “Attacco all’unità europea”

Confermato anche l’aumento della spesa per la difesa, inserito nel programma Ue di riarmo, anche se resta cauto sulla soglia del 5% del Pil, piuttosto concentrandosi sull’obiettivo di aumentare la capacità militare per “permettere all’Europa di potersi difendere autonomamente“.

Sulla fornitura di missili Taurus a Kiev, Merz afferma che “La consegna al momento non è prevista” anche perchè “Richiederebbe tempi troppo lunghi prima dell’effettivo utilizzo“, ma ci tiene anche a precisare che “La questione non è all’ordine del giorno e comunque non sarà inserita in un dibattito pubblico“, perchè parlarne sui media e in tv è stato soltanto un “vantaggio strategico per Putin e uno svantaggio per noi“.