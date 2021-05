Friends: The Reunion/ Diretta streaming Sky oggi, 27 maggio: i momenti migliori

La popolarissima sitcom statunitense “Friends” si è conclusa nel 2004 dopo 10 stagioni. Oggi è finalmente arrivato “Friends: The Reunion” lo show di 1 ora e 43 minuti che celebra i sei protagonisti e una serie tv che ha fatto storia. Dopo 17 anni anni dall’ultimo episodio, messo in onda il 6 maggio 2004, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer si ritrovano insieme. La “reunion” è divisa in tre tranche: nel primo i protagonisti saranno sullo storico set, nel secondo leggeranno e commenteranno alcuni vecchi copioni, mentre nel terzo risponderanno alla domande di James Corden. Lo show, infatti, non è un episodio che riprende le vicende di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey a distanza di anni: “Non sarò Rachel, sebbene in un certo senso lo sia. Insomma, siamo formati tutti noi da frammenti di quei personaggi”, ha anticipato la Aniston, mentre Schwimmer ha rivelato che sarà “in sostanza una divertente intervista con all’interno alcune sorprese”. Lo speciale si apre con David Schwimmer che arriva agli studi della Warner Bros per visitare i set ricostruiti, inclusi i due appartamenti principali e la caffetteria “Central Perk”. È seguito dagli altri membri del cast: “Mi sembra tutto più piccolo”, osserva Matt LeBlanc, che poi ricorda che Courtney Cox si scriveva la battute sul tavolo di cucina… (agg. Elisa Porcelluzzi)

Friends: the reunion: 17 anni dopo

Il momento topico è arrivato. Dopo tanta attesa, annunci, smentite e poi la pandemia che ha rischiato di far saltare tutto e che ha allungato un po’ i tempi di produzione per via delle restrizioni, finalmente la reunion di Friends è realtà e proprio questa mattina (poi naturalmente in replica a varie ore della giornata) potremo godere dell’ora, e poco più, in compagnia dei personaggi storie della commedia che ci hanno lasciato fermi al palo ormai 17 anni fa. Proprio oggi, 27 maggio, andrà in onda su Sky Uno e in diretta streaming su NOW, in prima tv assoluta, la reunion dello show che ha lanciato Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, gli stessi che oggi torneranno nel loro famoso salotto per raccontarci ‘il seguito’. Naturalmente quello che ci hanno tenuto a precisare gli attori è che non si tratta di nuovi episodi o di un’altra stagione ma di una reunion tra amici, è proprio il caso di dirlo.

Friends, La reunion, debutta in contemporanea in Italia in diretta streaming Sky e Now tv

La sceneggiatura non esiste così come non esistono i personaggi di Friends visto che ognuno sarà lì, nel salottino, libero di dire e fare quello che vorrà. Agli attori sono stati dati input e linee guida per costruire una storia ma il resto sarà affidato alle loro mani tirando fuori aneddoti, episodi divertenti capitati sul set, gaffe e momenti commoventi. Insomma quello che ci attende è una sorta di intervista, un incontro tra amici diviso in tre tranche: nel primo saranno tutti sullo storico set, nel secondo commenteranno alcuni vecchi copioni e nell’ultima parte risponderanno alle domande di James Corden. A loro si uniranno anche David Beckham, Thomas Lennon, Malala Yousafzai, Justin Bieber e sua moglie Hailey Baldwin, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Mindy Kaling, Kit Harington e Lady Gaga. Non mancheranno poi alcuni personaggi guest star storici della serie tra vecchie fiamme, vicini di casa e famigliari.

