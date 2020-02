Friends, reunion confermata/ Episodio speciale su Hbo: delirio sui social

Sì, torna Friends: la reunion è ufficiale, milioni di fan in estasi sui social network. Dopo mesi di indiscrezioni, di conferme e di smentite, è arrivata la conferma da parte di Kevin Reilly: come riportano i colleghi di Tv Line, il responsabile dei contenuti di Hbo Max ha reso noto che Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc torneranno insieme per un episodio speciale. Il cast si riunirà a maggio per questo special, che lancerà il nuovo servizio di streaming di HBO che verrà attivato sempre in quel periodo. La stessa foto e la stessa didascalia, «Sta succedendo»: così i sei attori hanno annunciato il ritorno di Friends sui social network. Sappiamo inoltre che la puntata sarà diretta da Ben Winston, mentre Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane saranno i produttori esecutivi.

FRIENDS, REUNION CONFERMATA: COMPENSI STELLARI

Non si tratta di un reboot, dunque, ma di un’unica puntata speciale che i fan della serie attendeva ormai da anni. E gli attori si assicureranno un compenso stellare: secondo Deadline, ciascuno dei protagonisti verrà pagato tra i 3 ed i 4 milioni di dollari, mentre secondo Variety verranno pagati 2,5 milioni a testa. Ricordiamo che Friends ricevette una candidatura agli Emmy Award, vincendo il premio come miglior commedia per l’ottava stagione nel 2002. C’è grande attesa, dunque, per rivedere insieme Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, anche se c’è chi teme un flop: «Io ho paura che questo episodio (o nuova stagione?) sarà una schifezza», «Dopo il revival di Una mamma per amica non me la sento di essere felice per la reunion di friends», «Io di queste reunion ho sempre paura. Lasciatemi il bel ricordo che ho di Friends».

The Friends cast set to reunite for exclusive HBO Max Special 👏👏👏👏 #FriendsReunion https://t.co/89kTTKSREa pic.twitter.com/hRKIElVxvj — HBO Max (@hbomax) February 21, 2020





