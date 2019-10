Friggitoria da Davide, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Tradizione e modernità

La Friggitoria da Davide è tra i protagonisti della puntata di oggi, 22 ottobre, di Alessandro Borghese 4 ristoranti. Il locale concorrerà alla puntata sullo street food che arriva dalle vie di Palermo e che arricchisce la cultura gastronomica del nostro paese. Davide ha 32 anni ed è il titolare di questo spazio aperto da poco, ma che rappresenta il culmine di una carriera lunga 10 anni e che lo vedeva prima come ambulante lungo le vie davanti alla friggitoria. È stato lo stesso ragazzo a specificare che lo street food è una specialità in grado di far conoscere la storia di una città così magica come Palermo. Grazie a un vero e proprio percorso a tappe l’artista, perché di tale si tratta, conduce il commensale in quello che è un vero e proprio viaggio nel gusto.

Friggitoria da Davide, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Ma cosa si mangia alla Friggitoria da Davide? Lo scopriremo stasera ad Alessandro Borghese 4 ristoranti, ma intanto possiamo accontentarci delle anticipazioni. Ci troveremo di fronte a un viaggio in una cucina curata e moderna, ma che allo stesso tempo strizza l’occhio alla tradizione. Il locale è molto minimal e riproduce quello che è uno dei classici baracchini che si trovavano una volta sul lungomare siciliano. DAll’esterno si nota poi la scritta al neon “da Davide” che cattura l’attenzione e invita i passanti a farsi delle domande. Ovviamente tra i fritti trionfa il pesce come di buona tradizione, ma non è da escludere di trovare anche qualcosa che si avvicini più ai monti.

