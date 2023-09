Fringe benefit 2023/ Aumenti importanti per chi non ha figli (20 settembre)

I fringe benefit nel 2023 sono più importanti che mai. Si tratta di misure agevolative, che contribuiscono al reddito da lavoratore dipendente, ma in modo indiretto. Infatti, non trattandosi di somme erogabili in busta paga, ma di agevolazioni fiscali (come i bonus benzina), possono esser goduti come supplemento salariale.

I fringe benefit vengono garantiti dalle imprese a favore dei propri dipendenti. Possono godere di tali misure fino a tre mila euro tutti i dipendenti che hanno dei figli a carico. Per chi invece non ha dei figli, fino ad oggi ha potuto godere soltanto di un valore massimo pari a 258,23€.

Fringe benefit 2023: bonus da parte del Governo?

I fringe benefit del 2023 destinati ai lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico, fino ad oggi sono stati ottenuti in una minima parte. Visto il duro periodo tra inflazione e rincari, il Governo Meloni starebbe pensando ad un bonus da 1.000€ da estendere a tutti (senza limitazioni).

Per chi non lo sapesse, i fringe benefit non hanno soltanto il vantaggio funzionale, di poter erogare soldi per il carburante, buoni pasto e così via, ma sono anche esentasse (proprio perché non inficiano nel reddito fiscale).

Fermo restando che i vantaggi sono tutti quelli appena citati, ogni azienda ha la facoltà di poter stabilire in che misura e che proporzione, concedere i fringe benefit del 2023. Ad esempio, con i rincari delle spese domestiche, si potrebbero ottenere delle agevolazioni e degli sconti sulla bolletta della luce/gas.

L’unico limite – se così si può definire – sono le disposizioni governative, che potrebbero applicare alcune restrizioni ad alcuni fringe benefit dell’azienda. Tuttavia, potrebbero essere situazioni molto particolari, visto che nella maggior parte dei casi si ha la totale libertà di poter decidere.

Queste sono tutte le novità inerenti al fringe benefit del 2023, nella speranza che si possa concretizzare l’aumento fino a mille euro da parte del Governo.











