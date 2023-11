Fringe benefit affitto/ Compensi esentasse per pagare meno l’alloggio (7 novembre 2023)

Il fringe benefit per l’affitto e per i mutui – dopo diverso tempo – è arrivato. O meglio, la proposta è stata presentata in Senato (con l’occasione del nuovo testo sulla manovra di Bilancio 2024), che però a breve (entro la fine dell’anno 2023), dovrebbe essere accettata senza possibili problematiche.

Ricordiamo che i fringe benefit sono dei “premi esentasse” a favore dei dipendenti, ma elargiti dal proprio datore di lavoro. Anche nel caso dei contributi destinati agli affitti e ai mutui, non si tratta di un aiuto del Governo (come quello dei canoni ammortizzati per i giovani), ma di una Legge per dar tale opportunità ai capi di impresa.

Fringe benefit affitto e mutuo: una agevolazione “esentasse”

Il fringe benefit sull’affitto e sul mutuo è ancora da approvare in via ufficiale. La Legge di Bilancio del 2024 potrebbe accettare la possibilità che un datore di lavoro offra ai propri dipendenti, l’occasione di poter risparmiare sui costi dell’alloggio (indipendentemente che il lavoratore viva da solo o meno), attraverso questi “compensi in natura”.

I “compensi in natura“, che tecnicamente vengono chiamati “fringe benefit”, vengono descritti nell’articolo 6 del Testo Unico, in cui si cita la soglia d’esenzione contributiva e fiscale: aumentata a 1.000€ per tutti i dipendenti d’azienda, e 2.000€ per i lavoratori con figli a carico.

La stessa soglia viene estesa anche all’eventuale fringe benefit applicato ai costi di locazione di un immobile o al mutuo, che così come gli altri compensi risulteranno “esentasse”. Con questa voce, si intende un compenso che non concorrerà alla formazione del reddito (IRPEF), né tanto meno graverà sui contributi previdenziali.

I datori di lavoro avranno la facoltà di stabilire se destinare o meno, il fringe benefit per l’affitto e/o per il mutuo (a patto che il Governo promuova questa possibilità). In ogni caso, va ricordato il rialzo fiscale stabilito dal Governo: fino ad un massimo di 3.000€ qualora i figli a carico avessero dei redditi minori di 2840,51€, mentre fino ad un massimo di 4.000 € qualora i figli avessero meno di 24 anni.

