Le nuove regole sull'aliquota del fringe benefit di un'auto aziendale o di un ciclomotore concesso ad uso promiscuo potrebbe far eccezione.

Come ben si sa, i fringe benefit per un’auto aziendale ad uso promiscuo e a favore dei lavoratori hanno cambiato il loro regime di tassazione. Tuttavia, se è pur vero che gli ordini “vecchi” e risalenti al 2024 possono applicare la vecchia regola, il fisco sostiene che nel caso in cui il nuovo sistemi risulti più conveniente, allora potrà essere adottato.

Aste Bot luglio 2025/ Calendario con rendimenti e durata

Naturalmente le stesse regole vigono non solo per gli autoveicoli, ma anche per i ciclomotori e i motocicli. Ma vediamo di spiegare bene quali sono le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute all’interno dell’ultima circolare (numero 10) risalente al 3 luglio 2025.

I chiarimenti sul fringe benefit di un’auto aziendale ad uso promiscuo

A partire dal 1° gennaio di quest’anno, la tassazione applicata ai fringe benefit di un’auto aziendale concessa ad uso promiscuo per i lavoratori dipendenti è meno favorevole in caso di veicolo con motore endotermico, e più vantaggiosa per un mezzo ibrido o elettrico.

Aumento costo libri di testo/ Prezzi in rialzo: qual è la causa?

Il problema e la penalizzazione odierna si è verificata a causa del metodo di calcolo adoperato quest’anno: rispetto all’anno scorso che si considerava esclusivamente la quantità di emissioni, da quest’anno si valuterà il tipo di alimentazione.

Con questo nuovo approccio c’è però un lieve paradosso, visto che premiando l’alimentazione piuttosto che le emissioni di CO2, alcuni veicoli maggiormente inquinanti con le nuove regole pagherebbero una tassa inferiore alla precedente (al 50% piuttosto che al 60%).

In vigore un regime di transizione

Secondo il comma 48-bis contenuto nell’ultima Manovra di Bilancio, è possibile far leva sul regime transitorio, ovvero si terrà in considerazione la precedente tassazione da poter applicare esclusivamente sui mezzi consegnati in uso promiscuo entro la fine di dicembre del 2024, o per gli ordini avvenuti entro tale data ma in arrivo tra il 1° gennaio e massimo il 30 giugno del 2025.

Modifica dati dichiarazione precompilata/ Come farla autonomamente?

Tuttavia la norma fa una eccezione qualora il regime più conveniente sia quello nuovo piuttosto che “il vecchio”. In tal caso si provvederà ad applicare la tassazione più recente proprio per agevolare sia i dipendenti che le aziende.

Riassegnazione dello stesso mezzo

Un veicolo aziendale, indipendentemente che si tratti di un’automobile o ciclomotore, può essere riassegnato ad un altro dipendente oppure allo stesso. In tal caso entrano in gioco due meccanismi. Se la riconsegna avviene ad un altro impiegato prima del 30 giugno, prevarrà il regime transitorio e quindi le precedenti aliquote, viceversa si procederà alle nuove regole.

Invece se la riassegnazione è allo stesso dipendente, in quel caso – al di là della data di consegna – continuerà a prevalere la vecchia normativa fiscale.