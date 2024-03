Fritz Wepper è morto/ La celebre spalla dell’ispettore Derrick aveva 82 anni: da mesi era ricoverato

È morto ad 82 anni d’età l’attore Fritz Wepper, divenuto famoso in Italia e nel mondo come l’assistente Harry dell’ispettore Derrick, nell’omonima serie tedesca. A dare l’annuncio della dipartita è stata sua moglie, la regista Susanne Kellermann, che non ha rilasciato particolari informazioni sulle circostanze del decesso, limitandosi a sottolineare che è avvenuto “serenamente“. Secondo la stessa Kellermann, Fritz Wepper da circa un paio di mesi si trovava ricoverato in un ospizio dell’Alta Baviera, mentre da tempo combatteva con diversi problemi di salute. Oltre alla moglie, lascia anche l’unica figlia della coppia, la 12enne Filippa.

Chi era Fritz Wepper: spalla dell’ispettore Derrick, ma non solo

Con la morte di Fritz Wepper, inoltre, si chiude in qualche modo il ciclo che l’aveva portato alla fama, dopo aver tenuto lui stesso l’orazione funebre per la collega e amico Horst Tappert, che nella serie interpretava proprio l’ispettore Derrick. La serie, inoltre, è sicuramente uno dei prodotti che l’ha maggiormente consegnato al grande pubblico, riscuotendo un grandissimo successo in Germania e, poi, anche in Italia, con ben 24 stagioni andate in onda tra il 1974 e il 1998.

Ma nella celebre carriera di Fritz Wepper non c’è stato solo l’ispettore Derrick. Infatti, ha iniziato a muovere i primi passi nell’ambiente dello spettacolo fin dall’età di 9 anni, quando prese parte ad un programma radiofonico per bambini. A 11 anni, poi, debuttò a teatro, mentre a 18 pubblicò il suo primo film. Sempre prima di Derrick, inoltre, vi fu la serie Der Kommissar nella quale (ancora un volta) interpretava l’assistente di un commissario di polizia. In Italia, inoltre, il volto di Fritz Wepper potrebbe essere noto per la serie Un ciclione in convento, nella quel interpretava il sindaco Wolfgang Wöller, oppure per il ruolo al fianco di Liza Minnelli nella trasposizione cinematografica del musical Cabaret (e che vinse ben 8 premi Oscar). Del privato dell’attore, invece, oltre al matrimonio e alla nascita della figlia è noto che si era da tempo convertito al buddismo.











