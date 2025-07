In caso di una possibile Frode per l’IVA, magari per delle operazioni che non sono mai esistite, secondo la Cassazione la colpevolezza non ricadrebbe unicamente sul cessionario, ma anche sull’acquirente, il cui compito è quello di prestare molta attenzione alla regolarità o meno dell’avvenuta “cessione”.

Ad aver confermato l’ipotesi di ambe le colpe è la Corte con la sentenza emanata in data 12 giugno di quest’anno e numerata dal protocollo “15722“. Naturalmente c’è poi una distinzione che fa la differenza: sia la conoscenza della “truffa” che l’eventuale partecipazione.

Quando la frode dell’IVA è anche “colpa” del cliente

La frode sull’IVA commessa dal cessionario non è detto che sia unicamente priva di altri colpevoli. Infatti, come abbiamo già accennato, anche l’acquirente può finire sotto accusa sia per la compartecipazione sia la sola “conoscenza”.

Nel nostro Bel Paese l’evasione fiscale è un grande problema. E se anche i clienti partecipano, anche con il solo sapere della truffa messa in atto dai cessionari, è un loop infinito da cui sarà impossibile o quasi uscirne.

Per i giudici l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a dimostrare che i clienti abbiano partecipato alla frode con i cessionari, ma infatti è sufficiente far prevalere degli elementi che siano definibili “oggettivi“.

Gli elementi definibili “oggettivi”

Sempre secondo la Corte di Cassazione, si può definire un elemento “oggettivo” anche la sola erogazione di una “operazione fittizia“, dal momento in cui si presuppone che gli acquirenti possano essere a conoscenza che l’IVA non verrà mai versata.

A questo punto l’onere probatorio può essere duplice, da un lato la persona fisica che deve dimostrare di aver scrutato ogni minimo particolare al fine di dimostrare la sua innocenza sulla potenziale frode, mentre dall’altro, spetta all’amministrazione dimostrare in che modo è oggettivamente colpevole anche l’acquirente.

Per probatorio, almeno secondo la legislazione italiana, si intende la dimostrazione con prove effettive che possano smentire l’accusa.